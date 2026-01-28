Naslovnica
Zgodba se razvija

Zadnji krog Lige prvakov: Barca šokantno zaostaja, Chelsea in City v boju za top 8

Neapelj, 28. 01. 2026 20.57 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Luka Marinšek
Ob avtogolu Julesa Koundeja so domači po dveh razveljavljenih zadetkih vendarle povedli.

Zadnji krog ligaškega dela Lige prvakov obljublja res atraktiven in akcije poln nogometni večer. Poleg obračuna med PSG-jem in Newcastlom, ki ga lahko spremljate na Kanal A in VOYO, preboj v osmino finala lovijo številni težkokategorniki. Chelsea se bo potil na vročem gostovanju v Neaplju, Barcelona bo doma proti Kobenhavnu lovila zmago in "goljado". Na Signal Iduna Parku pa se bosta v neposrednem derbiju na lestvici udarila domača Borussia in milanski Inter. Kobenhaven po novi katalonski napaki v obrambi vodi na Camp Nouu.

Igralci Chelseaja
Igralci Chelseaja
FOTO: Profimedia

Chelsea in Napoli na stadionu Diega Armanda Maradone

Angleži bi si v primeru zmage zagotovili neposreden preboj v osmino finala, Italijani bi ostali brez evropske pomladi. Remi bi lahko pomenil, da oba kluba ostaneta brez zastavljenih ciljev. Če bi domačini zmagali, bi si skorajda zagotovili igranje v dodatnih kvalifikacijah, Chelsea pa bi izpadel iz prve osmerice.

Barcelona
Barcelona
FOTO: AP

Barcelona po (visoko) pričakovano zmago

Jasno je, da za Katalonce v poštev pride zgolj zmaga na domači tekmi proti Kobenhavnu. V primeru, da bi blaugrana zmagala z visoko gol razliko, bi se uvrstila med najboljših osem, Dance pa izločila iz tekmovanja. Vse ostalo bi za Barcelono najverjetneje pomenilo, da si bodo nastop morali zagotoviti v dodatnih kvalifikacijah, Kobenhaven pa bi si z zmago zagotovil vsaj še dve tekmi med evropsko elito.

Inter Milan
Inter Milan
FOTO: AP

Nemško-italijanski derbi za top 8

Borussia Dortmund bi v primeru visokega poraza lahko celo izpadla iz Lige prvakov, Inter pa bi se bržkone uvrstil med najboljših osem. Remi bi obe ekipi uvrstil v dodatne kvalifikacije, zmaga domačinov pa situacije na lestvici ne bi pretirano spremenila.

Erling Haaland
Erling Haaland
FOTO: AP

Meščani doma proti Galatasarayu

Manchester City bi si z zmago skorajda zagotovil neposreden preboj v osmino finala. V primeru remija ali zmage Turkov pa bi obe ekipi igrali v dodatnih kvalifikacijah.

liga prvakov chelsea barcelona manchester city napoli inter borussia dortmund

Dembele zastreljal enajstmetrovko, ostaja 0:0*

