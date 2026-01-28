Zadnji krog Lige prvakov: Barca šokantno zaostaja, Chelsea in City v boju za top 8

Igralci Chelseaja FOTO: Profimedia

Chelsea in Napoli na stadionu Diega Armanda Maradone

Angleži bi si v primeru zmage zagotovili neposreden preboj v osmino finala, Italijani bi ostali brez evropske pomladi. Remi bi lahko pomenil, da oba kluba ostaneta brez zastavljenih ciljev. Če bi domačini zmagali, bi si skorajda zagotovili igranje v dodatnih kvalifikacijah, Chelsea pa bi izpadel iz prve osmerice.

Barcelona FOTO: AP

Barcelona po (visoko) pričakovano zmago

Jasno je, da za Katalonce v poštev pride zgolj zmaga na domači tekmi proti Kobenhavnu. V primeru, da bi blaugrana zmagala z visoko gol razliko, bi se uvrstila med najboljših osem, Dance pa izločila iz tekmovanja. Vse ostalo bi za Barcelono najverjetneje pomenilo, da si bodo nastop morali zagotoviti v dodatnih kvalifikacijah, Kobenhaven pa bi si z zmago zagotovil vsaj še dve tekmi med evropsko elito.

Inter Milan FOTO: AP

Nemško-italijanski derbi za top 8

Borussia Dortmund bi v primeru visokega poraza lahko celo izpadla iz Lige prvakov, Inter pa bi se bržkone uvrstil med najboljših osem. Remi bi obe ekipi uvrstil v dodatne kvalifikacije, zmaga domačinov pa situacije na lestvici ne bi pretirano spremenila.

Erling Haaland FOTO: AP

Meščani doma proti Galatasarayu

Manchester City bi si z zmago skorajda zagotovil neposreden preboj v osmino finala. V primeru remija ali zmage Turkov pa bi obe ekipi igrali v dodatnih kvalifikacijah.