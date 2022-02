Evropski klubi zaradi pandemije koronavirusa ob sedem milijard evrov

Evropski nogometni klubi so v času pandemije novega koronavirusa v sezonah 2019/20 in 2020/21 izgubili sedem milijard evrov prihodkov, je v poročilu zapisala Evropska nogometna zveza (UEFA). V študiji je bilo zajetih več kot 700 ekip iz 54 evropskih držav, v letu 2020 je tako njihova izguba prihodkov znašala tri, lani pa štiri milijarde evrov.

Evropski nogometni klubi so največje finančne posledice utrpeli zaradi izpada prihodkov na račun prodanih vstopnic, ki je v času pandemije znašal kar 4,4 milijarde evrov. Ogromna vsota predstavlja kar 88-odstotni upad v primerjavi prihodkov iz vira prodaje vstopnic v primerjavi s predkoronskim obdobjem, v katerem je prodaja kart predstavljala 16-odstotni prihodek klubov, sedaj predstavlja zgolj dvoodstotnega. Izpad prihodkov s strani pokroviteljev je znašal 1,7 milijarde, zavoljo izgube trženja televizijskih pravic pa so klubi prikrajšani za 900 milijonov evrov. Kljub izpadu na prihodkovni strani so se plače nogometašev v povprečju dvignile za dva odstotka na letni ravni. Klubi so v povprečju kar 56 odstotkov svojega denarnega proračuna namenili pokrivanju plačila nogometašev, ta odstotek je bil v letu 2013 denimo le 42-odstoten. V letu 2021 so se dolgovi klubov povečali za 75 milijonov, kar je 15 odstotkov več kot leto poprej. Za povečanje so najbolj krivi klubi iz Španije, Francije, Italije in Turčije.

icon-expand Velike dolgove imata tudi španska velikana Barcelona in Real Madrid. FOTO: AP

Več nagrad za klube in vlaganje v mlade UEFA v poročilu zagotavlja tudi, da se bodo finančne nagrade za 96 klubov, ki sodelujejo v evropskih tekmovanjih zvišale za 2,7 milijarde evrov na leto, ob tem pa se bodo za 60 odstotkov dvignila tudi solidarna izplačila, namenjena razvoju mladinskega nogometa, ki bodo namenjena klubom, ki se v evropska tekmovanja ne bodo uvrstili. Ob tem velja poudariti zanimiv podatek, ki pravi, da so igralci stari 23 let ali manj v minulih dveh letih na 20 največjih evropskih nogometnih trgih predstavljali kar 55-odstotni delež prodaje igralcev, kar je osem odstotkov več od povprečja zadnjih desetih let (47 odstotkov). "Lekcija, ki smo se je naučili v zadnjih dveh letih, je, da lahko s solidarnostjo in sodelovanjem evropski nogomet preskoči še tako visoke ovire, kot je pandemija. Te lekcije smo se naučili tudi prek projekta Super lige. Dejanja nekaterih, ki jih zanima le lasten interes, so bila hitro onemogočena z enotnostjo evropskega nogometa – navijačev, klubov, igralcev in nacionalnih zvez," je ob uvodu v poročilo med drugim zapisal predsednik UEFA Aleksander Čeferin.

icon-expand Aleksander Čeferin FOTO: 24UR

V poročilu je zajeto tudi poglavje o razvoju ženskega nogometa, ki je vse bolje medijsko zastopan. Izmed 42 največjih ženskih lig jih je sedaj 20 takih, ki imajo v veljavi pogodbe za redne prenose tekem. Med zanimivejšimi podatki je tudi poročilo o številu igralcev, ki jih evropski klubi v povprečju pošljejo na zelenice v eni sezoni. V največjih petih ligah, so klubi italijanske Serie A v povprečju na igrišče poslali največ različnih igralcev, in sicer kar 30,9 na sezono, kar je za skoraj štiri več od premierligaških klubov. Lille je z 21 igralci ekipa, ki je v največjih petih evropskih ligah v eni sezoni na zelenice poslala najmanj igralcev in sicer 21, še enega manj pa so poslali švedski prvoligaši Halmstads BK. Največ igralcev (med največjo ligaško peterico) je na igrišče poslal nemški Schalke 04 in sicer 42, je pa v tem pogledu rekorder ruski PFK Tambov, ki je v eni sezoni uporabil kar 50 različnih igralcev.