Evropski mediji: Poraz pohlepa, navijači Superligo spravili na kolena

Na Otoku so danes Superligo ironično pohvalili za tri stvari, ki so se vse do zdaj zdele povsem nemogoče: združitev vseh navijačev, politikov in celo članov kraljeve družine, ki so družno obsodili napovedano novo nogometno tekmovanje.

The Sun, eden največjih otoških tabloidov, je vodil vihar praznovanj nad kolapsom "osovražene Superlige", na naslovnici pa zapisal: "Cheerio, Cheerio, Cheerio" (adijo, adijo, adijo) Superligi ter pozdravil "zmago za navijače".

Pri Daily Staru so organizatorje Superlige označili za "posmeh" in pohvalili navijače, da so s svojim ostrim nasprotovanjem razbili projekt.

Daily Mail je izpostavil "Poraz zaradi pohlepa" in prav tako pohvalil navijače, ki so s pritiskom na umik njihovih ekip dosegli nemogoče, medtem ko je Daily Mirror zapisal, da je ta poteza dala"novo upanje za nogomet".

Na drugi strani kanala je francoski športni dnevnik L'Equipe, ki je že v torek hvalil evropska velikana Bayern in PSG, da se nista pridružila Superligi, zapisal, da so angleški navijači "potopili načrte o Superligi". Čeprav so bili prav angleški klubi dolgo v osrčju novega tekmovanja, so še zapisali pri L'Equipu, so se zvesti navijači združili in uničili "spletkarje v ozadju Superlige".

"Angleški nogomet bo ponosen na to zgodbo, na ta boj, ki mu je pomagal obuditi spomin na bogato zgodovino in tradicijo, odgovornost do navijačev in skupnosti," so zapisali pri francoskem dnevniku.