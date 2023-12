'Evropski nogomet s popolno podporo Čeferinu in Uefi'

Dan po sodbi sodišča EU v primeru t. i. Superlige so predstavniki evropskih nogometnih klubov predstavili svoje stališče in v večini izrazili podporo predsedniku Uefe Aleksandru Čeferinu v njegovi nameri, da nogomet ohrani dostopen vsem in ne zgolj in samo bogatim. Tudi armada navijačev številnih evropskih klubov ne sprejema projekta Superlige. Na strani Uefe in Čeferina so tudi Fifa, Evropska komisija, združenje evropskih klubov, združenje evropskih klubskih prvenstev in še mnoge druge nogometne inštitucije. Vsi v en glas izrekajo podporo prvemu človeku Uefe in sodelavcem.

OGLAS

Sodišče EU je v sodbi sicer ugodilo pritožbi snovalcev t. i. Superlige, da pravila krovnih zvez Uefe in Fife, ki od organizatorjev novih tekmovanj zahtevajo njuno predhodno odobritev, niso skladna s pravom unije. Podjetje, ki zastopa interese Superlige, je razglasilo zmago v sodnem sporu, a Uefa vztraja, da sodba ne predstavlja potrditve Superlige. Uefa vztraja, da je snovalcem tega tekmovanja mar zgolj za lastne žepe in za rešitev težav, ki so si jih ustvarili s prekomernim trošenjem v preteklosti. V javnosti tudi drugi pomembni nogometni deležniki, predvsem organizacije navijačev in vplivno Združenje evropskih klubov (Eca), ostajajo trdno na strani Uefe, s katero so se pred letom dni dogovorili o spremembah Lige prvakov, ki bodo stopile v veljavo z naslednjo sezono.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Evropska komisija

"Glavno poslanstvo evropske komisije je solidarnost. Vrednote, ki ženejo šport, so znane in jih ves čas podpiramo. Superliga ni na tej strani vrednot in načel. Nogomet združuje in ne dela. Naj tako tudi ostane. Nogomet mora biti dostopen vsem, ne zgolj elitam," je v uradnem zapisu za javnost podporo Aleksandru Čeferinu in Uefi podala podpredsednica Evropske komisije Margaritis Schinas.

Združenje evropskih klubov

"ECA je vedno in bo tudi naprej tesno sodelovala z Uefo, Fifo in vsemI tistimI, ki podirajo zdrave temelje nogometne igre. Združevanje in ne ločevanje, solidarnost in ne elitizem, ve se, katera so načela ECA, in tako bo tudi ostalo," stoji v uradnem sporočilu Združenja evropskih nogometnih klubov.

Gianni Infantino in Aleksander Čeferin FOTO: AP icon-expand

Evropska nogometna prvenstva

"Odločitev sodišča ničesar ne spreminja. Načela ostajajo, vrednote tudi. Vsi tisti, ki želijo nogometu dobro, vedo, za kaj gre. Strast do športa ne sme biti nekaj, kar je omogočeno le nekaterim. Osnova so in naj bodo tudi v prihodnje domača nogometna prvenstva. Domače lige so temelj evropskega klubskega nogometa in brez njih ni evropskih klubskih tekmovanj. To je nogomet, ki ga ves čas zagovarjamo, in odločitev sodišča ne spreminja naših načel," je podal uradno izjavo v imenu Združenja evropskih nogometnih klubov predsednik Pedro Proença.

FIFA

"Kljub spoštovanju sodišča in njegove odločitve pa le-ta prav ničesar ne spreminja. Skozi zgodovino nam je uspelo organizirati najboljše možno evropsko klubsko tekmovanje in po madridski sodbi glede tega ni prav nič drugače. Še naprej bomo spodbujali in razvijali najboljše klubsko tekmovanje na svetu, najbolj spektakularno tekmovalno in ustrezno. Še naprej želimo nogo met spraviti prav v vsak kotiček tega sveta. To nam bo uspelo, če ne bo delitve na bogate in revne. Nogomet mora biti dostopen vsem," je uradno izjavo podal šef Fife Gianni Infantino.