Evropski obračun Olimpije na Kanalu A!

Ljubljančani so na začetku sezone vknjižili dve zmagi v državnem prvenstvu in dve v evropskih kvalifikacijah. V slovenski ligi so odpravili Primorje (2:0) in Koper (0:1), v drugem krogu kvalifikacij za Konferenčno ligo pa ukrajinsko Polisjo iz Žitomirja s skupnim izidom 4:1.

Naslednja ovira na poti do ponovne evropske jeseni je moldavski predstavnik iz Tiraspola. Podprvaki iz Moldavije so sicer sprva nastopali v kvalifikacijah za Ligo Evropa, kjer so morali priznati premoč švedskemu Elfsborgu.