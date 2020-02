Ronaldovi Portugalci prihajajo v Stožice

Portugalska bo z izbrano vrsto selektorja Matjaža Keka odigrala pripravljalno konec maja v Stožicah, so potrdili na NZS: Predsednik Radenko Mijatović je že večkrat napovedal, da bo NZS v okviru praznovanja 100-letnice organizirala dogodek za navijače v obliki tekme z atraktivnim nasprotnikom, kot je moštvo z zvezdnikom Cristianom Ronaldom. Ideja o tekmi s Portugalci se je pojavila že pred časom, ko je Portugalska najprej igrala prijateljsko tekmo s futsal reprezentanco pred evropskim prvenstvom v Sloveniji, kasneje pa tudi med prvenstvom, ki so ga Portugalci tudi osvojili, so sporočili iz NZS.

Tekma s Portugalsko, ki bo 31. maja v Stožicah, bo Sloveniji služila tudi kot priprava za Ligo narodov, medtem ko bo to ena zadnjih pripravljalnih tekem Portugalske pred evropskim prvenstvom. Vstopnice za tekmo bodo najprej v prodaji v paketu s tekmo s Turčijo, ki bo tudi na sporedu v Sloveniji.

Vstopnice za tekmo bodo najprej v prodaji v paketu s tekmo s Turčijo. Cena paketa v predprodaji za člane »Biti kot eno« bo 40 EUR, v redni prodaji, do tekme s Turčijo, pa bo cena paketa 45 EUR. Objave pred začetkom prodaje spremljajte na uradni spletni strani Nogometne zveze Slovenije.