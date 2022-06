Evropski prvaki tonejo vse globje, Nemci Italijane uničili 5:2. Madžari na otoku ponižali Angleže.

Nemčija je v četrtem krogu Lige Narodov A v skupini 3 v Mönchengladbachu zlahka (5:2) premagala Italijo. Še bolj ponižujoč poraz od aktualnih evropskih prvakov pa so si v Wolverhamptonu privoščili Angleži. Madžari so jih zlahka premagali (4:0) in prevzeli vodstvo v skupini.

Nemci so po treh neodločenih izidih na prvih treh tekmah za Italijani zaostajali za dve točki. Zasostanek se je po veliki zmagi v Mönchengladbachu spremenil v vodstvo z eno točko. Želja domačih, da proti našim zahodnim sosedom zabeležijo prvo zmago v skupini tri, je bila jasna že po petih minutah, ko je proti Italijanskimi vratom močno ustrelil Leroy Sane. Njegov strel je za las zgrešil tarčo.

Italijani so tri minute pozneje prvič zapretili, a strel Giacoma Raspadorija je zelo spretno ustavil domači vratar Manuel Neuer. Ta priložnost je domačine še dodatno spodbudila in odgovor je sledil v deseti minuti, ko je po lepi podaji levega bočnega branilca Davida Rauma, spretno zadel Joshua Kimmich. Nemci so zavladali in sledilo je obdobje v katerem so domači popolnoma nadzirali potek igre. V 33. minuti je zapretil podajalec pri prvem zadetku Raum, njegov strel je ustavil Gianluigi Donnarumma. V 39. in 40. minuti sta znova zapretila tudi Sane in Timo Werner, ki lepih priložnosti nista izkoristila. V 45. minuti je Donnarumma znova klonil. Po prekršku Alessandra Bastonija nad Jonasom Hofmannom v kazenskem prostoru gostov, je bil z bele točke natančen Ilkay Gündogan.

icon-expand Veselje Thomasa Müllerja po tretjem zadetku Nemcev FOTO: AP

Čeprav so Italijani drugi polčasi začeli bolj odločno je Thomas Müller v 51. minuti po tretjem zadetku na tekmi glasno zarjovel in utišal goste z apeninskega polotoka. Nemško slavje se je nadaljevalo v 68. minuti po odlični akciji Müllerja in rezervista Serga Gnabryja, ki sta spretno zaposlila do tega trenutka zapravljivega Tima Wernerja. Že v naslednji minuti je Werner svoj izkupiček na tekmi podvojil za izir 5:0 in Italijanska barka je tonila vse globje. Bližje gladini sta jo dvignila zadetka Wilfrieda Gnonta v 78. minuti in Alessandra Bastonija v 94. minuti.

icon-expand Razveselil se je tudi Timo Werner, ki je dosegel dva zadetka proti Italijanom FOTO: AP

Angleži v Wolverhamptonu ponižani? Angleži so v tekmo z Madžari v Wolverhamptonu vstopili z zgolj dvema osvojenima točkama in resno težavo. Kriza finalistov lanskega evropskega prvenstva se je še bolj pogolobila po napaki Harryja Kana in odličnem zadetku Rolanda Sallaia.

Čeprav so Angleži drugi polčas začeli malo bolj odločno, se Madžari niso pustili motiti. Rezervist Martin Adam je najprej v 70. in nato v 80. minuti podal Sallaiju in Zsoltu Nagyju za visoko vodstvo novih vodilnih v skupini 3. Češnjico na vrh ponižujoče torte v Wolverhamptonu je v 89. minuti postavil Daniel Gazdag.

