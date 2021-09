Evropski prvaki znova remizirali, Belgijci zanesljivo čez Čehe

Azzurri, ki so na petih tekmah dosegli tri zmage in dva neodločena izida, ostajajo na prvem mestu v skupini C z 11 točkami, drugouvrščena Švica ima štiri točke, a tudi dve tekmi manj. Na drugi tekmi v tej skupini je Bolgarija premagala Litvo z 1:0, strelec edinega gola je bil Ivajlo Čočev v 82. minuti.

Ena najbolj zanimivih tekem je bila v Bruslju, kjer je Belgija v okviru skupine E bila boljša od Češke s 3:0. Za rdeče vrage so zadeli Romelu Lukaku (8.), Eden Hazard (41.) in Alexis Saelemaekers (65.). Na drugi tekmi je Wales na krilih Garetha Bala, ki je v Minsku dosegel "hat-trick", premagal Belorusijo s 3:2. Valižanski zvezdnik je prva gola dosegel z 11-metrovke v peti in 69. minuti, odločilnega tretjega pa v tretji minuti sodnikovega podaljška. Za Beloruse sta zadela Vitalij Lisakovič (29./11 m) in Pavel Sedko (31.).

V kvalifikacijah za SP v Katarju ima poleg Danske v skupini F le še Anglija 100-odstotni izkupiček v skupini I. Osmoljenka letošnje finalne tekme na letošnjem evropskem prvenstvu je danes na Wembleyju premagala Andoro s 4:0. Za Anglijo je dva gola dosegel Jesse Lingard (18., 78.), po enkrat sta zadela Harry Kane (72./11 m) in Bukayo Saka (85.).

V tej skupini sta bili na sporedu še dve tekmi: drugouvrščena Poljska je brez težav ukanila San Marino s 7:1, potem ko so zadeli Robert Lewandowski (5., 21.,), Karol Swiderski (16.), Karol Linetty (44.) in Adam Buksa (68., 92., 94.), za gostitelje pa je zadel Nicola Nanni (48.). Albanija je bila boljša od Madžarske z 1:0, edini zadetek je dosegel Armando Broja v 87. minuti.

V skupini B je Španija brez posebnih težav na kolena položila Gruzijo s 4:0. Za Špance so zadeli Jose Gaya (15.), Carlos Soler (25.), Ferran Torres (41.) in Pablo Sarabia (63.). Kosovo in Grčija sta se v Prištini razšla z 1:1. Gosti so povedli v izdihljajih prvega polčasa, ko je zadel Anastasios Duvikas, gostitelji so izenačili v drugi minuti sodnikovega podaljša po golu Vedata Muriqija.

Nemčija se je po zmagi nad do današnje medsebojne tekme vodilno Armenijo s 6:0 in se znova prebila na čelo v skupini J. Za "elf" so v Stuttgartu zadeli Serge Gnabry (6., 15.), Marco Reus (35.), Timo Werner (45.), Jonas Hofmann (52.) in Karim Adeyemi (92.). Islandija in Severna Makedonija sta se razšla z neodločenim izidom 2:2, Romunija pa pričakovano ni imela težav proti Lihtenštajnu in je slavila z 2:0.