Evropski superpokal 2024 v Varšavi, Albanec Duka novi podpredsednik Uefe

"To je dokaz, da nam Uefa zaupa. Pomeni, da smo dobri in zaupanja vredni partnerji. Tekmo med zmagovalcem lige prvakov in evropske lige bodo spremljali vsi, za nas je gostiteljstvo velik uspeh," je odločitev Uefe za poljsko tiskovno agencijo PAP ocenil predsednik tamkajšnje zveze Cezary Kulesza.

Za Varšavo bo to druga velika evropska klubska tekma na novem nacionalnem stadionu, leta 2015 je bil tam že finale evropske lige, ko je Sevilla premagala Dnipro. Pred tem pa je bil stadion, ki so ga odprli pred 11 leti, tudi eno od prizorišč skupnega evropskega prvenstva Poljske in Ukrajine leta 2012.

Uefa je na zasedanju izvršnega odbora podelila nekaj prvenstev mlajših selekcij. Žensko EP do 17 let bosta gostili Severna Irska 2026 in Finska 2027, moška v isti starostni kategoriji Albanija 2025, Estonija 2026 in Latvija 2027, žensko EP do 19 let Bosna in Hercegovina 2026 in Madžarska 2027, moško v tej starostni kategoriji pa Wales 2026 in Izrael 2027.

Uefa pa je tudi določila novega podpredsednika. Namesto Španca Luisa Rubialesa, ki je odstopil s tega položaja po odmevni aferi s poljubom po koncu finalne tekme ženskega svetovnega prvenstva, bo odslej v tej vlogi Albanec Armand Duka.