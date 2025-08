Evropski superpokal: PSG ali Tottenham?

Še natanko en teden nas loči do začetka evropske nogometne sezone, ko se bosta v italijanskem Vidmu za Evropski superpokal udarila zmagovalec Lige prvakov PSG in zmagovalec Lige Evropa Tottenham. Kakšna tekma nas čaka v bližini slovenske meje?

13. avgusta je na sporedu prvi obračun pod okriljem Uefe v novi sezoni. Na stadionu Friuli, kjer sicer domuje italijanski prvoligaš Udinese, se bosta za superpokalno trofejo pomerila PSG in Tottenham.

Kdo bo osvojil evropski superpokal?

PSG do zmage v Ligi prvakov

Parižani so si svoje mesto zagotovili po lanski zgodovinski sezoni, v kateri so prvič slavili v najelitnejšem klubskem tekmovanju. Po ne najbolj prepričljivi predstavi v ligaški fazi tekmovanja so v play-offu za osmino finala zlahka odpravili Brest, sledila pa sta obračuna proti Liverpoolu. Redsi so ligaški del sklenili na prvem mestu in veljali za enega izmed glavnih favoritov za končno slavje, dobro pa jim je kazalo tudi po prvi tekmi proti PSG-ju, ko so v Franciji slavili z 0:1. Parižani so drugo tekmo dobili z enakim izidom in se v četrtfinale uvrstili po izvajanju enajstmetrovk, za mesto med štirimi najboljšimi pa nato izločili Aston Villo. Iz tekme v tekmo so postajali močnejši in po dveh polfinalnih zmagah proti Arsenalu prišli do finalne vstopnice. Na najpomembnejšem obračunu sezone so se udarili z Interjem in z zmago s 5:0 šokirali svetovno nogometno javnost.

Nogometaši PSG-ja po slavju v Ligi prvakov. FOTO: AP icon-expand

Tottenham slavil v Ligi Evropa

Tottenham je do superpokalne tekme prišel s slavjem v Ligi Evropa, kjer so tekom celotne sezone veljali za ene izmed glavnih favoritov za končno zmago. Ligaški del tekmovanja so končali na četrtem mestu, kar jim je v osmini finala prineslo srečanje z Alkmaarjem. Prvo tekmo na Nizozemskem so izgubili z 1:0, pred domačimi navijači pa z izidom 3:1 prišli do četrtfinala. Tam jih je čakal Eintracht, ki je v Londonu iztržil remi, Spursi pa so nato v Frankfurtu prišli do minimalne zmage. Na zadnji stopnički pred finalom so se pomerili s presenečenjem sezone, norveškim Bodo/Glimtom, in upravičili vlogo favorita ter dobili oba obračuna. Sledilo je le še finale proti Manchester Unitedu, ki so ga v prejšnji sezoni do takrat že trikrat premagali. Tudi v finalu ni bilo nič drugače, Tottenham pa je še tretjič postal prvak Lige Evropa.

Nogometaši Tottenhama po zmagi v Ligi Evropa. FOTO: AP icon-expand

Poletne priprave Parižanov

Varovanci Luisa Enriqueja po slavju v Ligi prvakov niso imeli veliko časa za počitek, saj jih je že dva tedna kasneje čakalo klubsko svetovno prvenstvo. V skupinskem delu so premagali Atletico Madrid in Seattle Sounders ter izgubili proti Botafogu, na poti do finala pa izločili Inter Miami, Bayern München in Real Madrid. Vsi so pričakovali novo trofejo za PSG, a je na zadnji stopnički njihove pomanjkljivosti izpostavil Chelsea in prepričljivo slavil s 3:0.

Poletne priprave Londončanov

V severnem Londonu so hitro po koncu sezone odslovili Angeja Postecoglouja, ki jim je prinesel prvo lovoriko po 17 letih, in na trenerski stolček posedli Thomasa Franka. Slednji je s svojimi novimi varovanci najprej odigral tri pripravljalne tekme na Otoku (2:0 Reading, 2:2 Wycombe, 0:0 Luton) in se nato odpravil na azijsko turnejo. Tam so Spursi z 1:0 premagali Arsenal in z 1:1 remizirali proti Newcastlu. V četrtek jih čaka še tekma proti Bayern Münchnu.

Poletne okrepitve

Parižani na poletni nogometni tržnici zaenkrat niso bili aktivni, pri Tottenhamu pa je prišlo do nekaj sprememb. Klub je po desetih letih zapustil kapetan Heung-min Son, za katerega zamenjavo zaenkrat še iščejo, so pa pripeljali nekaj okrepitev. Odkupili so Kevina Dansa in Mathysa Tela, ki sta v minuli sezoni igrala kot posojena nogometaša, iz Bayerna je na posojo prišel Joao Palhinha, obrambno vrsto sta okrepila mlada Luka Vušković in Kota Takai, najpomembnejši prihod pa je za zdaj Mohammed Kudus, za katerega so West Hamu plačali 64 milijonov evrov.

