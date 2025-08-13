Začetek evropske sezone: spopad za jubilejni 50. superpokal

Težko pričakovan obračun za Evropski superpokal se nezadržno bliža. Pomerila se bosta PSG in Tottenham, letošnja zmagovalca Lige prvakov oziroma Lige Evropa. Tekmo boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO, s prenosom začnemo ob 20.30.

Evropski superpokal: PSG - Tottenham FOTO: VOYO icon-expand

Pred nami je jubilejni 50. obračun za Evropski superpokal. Vloga favorita pripada Parižanom, ki bodo z današnjo tekmo postali francoski klub z največ evropskimi nastopi. A to jih v tem trenutku ne zanima, osredotočeni so na to, da postanejo prvi francoski klub, ki bo osvojil prestižno trofejo, za katero se bodo udarili s Tottenhamom. "Finale je za nas privilegij in veselimo se tekme proti Tottenhamu. Ne vem, kako bodo igrali, ker so pred kratkim menjali trenerja. Z njim so trenirali en mesec, mi smo trenirali zgolj en teden, a to ni izgovor. Dali bomo vse od sebe," pred tekmo razmišlja trener kluba iz mesta ljubezni Luis Enrique, ki je v minuli sezoni z varovanci osvojil štiri trofeje.

Samozavesten je pred obračunom tudi trener severnolondonskega velikana Thomas Frank. Ta je vodenje ekipe Tottenhama prevzel po koncu lanske sezone, današnja tekma pa bo zanj prva uradna na klopi Spursov. Zaveda se, da jim bo nasproti stala ena najboljših ekip sveta, kljub temu pa verjame v svoje nogometaše: "Za klub, ekipo in zame je to ogromna tekma. Pred nami je odlična priložnost in dali bomo vse, da jo izkoristimo. Moji igralci so pred mojim prihodom osvojili veliko trofejo. Zdaj so lačni novih uspehov. Prepričan sem, da nas čaka zelo konkurenčen obračun."

Zmagovalec današnjega spektakla bo na evropskem prestolu nasledil Real Madrid. Slednji so superpokalno trofejo, ki je PSG in Tottenham še nimata v vitrini, hkrati tudi največkrat osvojili. Tudi na račun njihovih uspehov je Španija država z največ omenjenimi trofejami (17), na drugem mestu je Anglija z 10. Lahko nogometaši Tottenhama pripravijo presenečenje in na Otok pripeljejo še 11. prestižno lovoriko ali bo PSG spisal zgodovino in Francijo postavil na superpokalni zemljevid?