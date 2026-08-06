Evropski superpokal tudi s slovenskim pridihom

Zgodba o Omarju Artanu je pred začetkom mundiala prevzela nogometno javnost. Somalijskemu sodniku je bil namreč, kljub temu da je imel ustrezen diplomatski potni list in vizum, zavrnjen vstop v Združene države Amerike. Incident je sprožil enega od prvih masovnih plazov kritik na račun organizatorjev svetovnega prvenstva, ki več kot očitno niso bili sposobni opravljati svojega dela. Hitro je sledila tudi zaušnica Evropske nogometne zveze (Uefa) na čelu z Aleksandrom Čeferinom , ki je Somalijcu ponudila priložnost soditi na prihajajočem evropskem superpokalu.

Ta bo na sporedu 12. avgusta, za lovoriko pa se bosta udarila PSG in Aston Villa. Tekmo bo gostil nam bližnji Salzburg, imela pa bo tudi slovenski pridih. Uefa je za četrtega sodnika obračuna namreč določila Slovenca Radeta Obrenovića. 35-letni Ljubljančan je tako naslednji v vrsti sodnikov, ki bo imel čast soditi na največjih nogometnih odrih. Kot zadnjemu je to uspelo zdaj že upokojenemu Slavku Vinčiću, ki je pravico delil na finalu svetovnega prvenstva.