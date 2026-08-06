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Nogomet

Evropski superpokal tudi s slovenskim pridihom

Salzburg, 06. 08. 2026 09.01 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Rade Obrenović

Nestrpno se bliža uvodno dejanje nove sezone klubskega nogometa. V Salzburgu se bosta za lovoriko evropskega superpokala udarila PSG in Aston Villa. Tekma bo imela poseben pomen tudi s sodniškega vidika. Pravico bo namreč delil somalijski sodnik Omar Artan, ki mu je bil med mundialom zavrnjen vstop v ZDA. Četrti sodnik pa bo Slovenec Rade Obrenović.

Sprejem za Omarja Artana v Somaliji
Sprejem za Omarja Artana v Somaliji
FOTO: Profimedia

Zgodba o Omarju Artanu je pred začetkom mundiala prevzela nogometno javnost. Somalijskemu sodniku je bil namreč, kljub temu da je imel ustrezen diplomatski potni list in vizum, zavrnjen vstop v Združene države Amerike. Incident je sprožil enega od prvih masovnih plazov kritik na račun organizatorjev svetovnega prvenstva, ki več kot očitno niso bili sposobni opravljati svojega dela. Hitro je sledila tudi zaušnica Evropske nogometne zveze (Uefa) na čelu z Aleksandrom Čeferinom, ki je Somalijcu ponudila priložnost soditi na prihajajočem evropskem superpokalu.

Rade Obrenović
Rade Obrenović
FOTO: Profimedia

Ta bo na sporedu 12. avgusta, za lovoriko pa se bosta udarila PSG in Aston Villa. Tekmo bo gostil nam bližnji Salzburg, imela pa bo tudi slovenski pridih. Uefa je za četrtega sodnika obračuna namreč določila Slovenca Radeta Obrenovića. 35-letni Ljubljančan je tako naslednji v vrsti sodnikov, ki bo imel čast soditi na največjih nogometnih odrih. Kot zadnjemu je to uspelo zdaj že upokojenemu Slavku Vinčiću, ki je pravico delil na finalu svetovnega prvenstva.

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