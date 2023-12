Evropski velikani jasni: ne superligi! 👍👍👍

Ideja o nogometni superligi je znova zaživela. Sodišče EU je namreč ugodilo pritožbi podjetja A22, ki zastopa interese tega tekmovanja in odločilo, da pravila krovnih zvez Uefe in Fife, ki od organizatorjev novih tekmovanj zahtevajo njuno predhodno odobritev, niso skladna s pravom Evropske unije.

OGLAS

Čeprav so idejni vodje razglasili zmago in že predstavili, kako bo novo tekmovanje videti, pa bodo imeli, kot kaže, težavo pri iskanju klubov, ki bodo v novonastalem tekmovanju sodelovali, saj se evropski klubi en za drugim zavračajo superligo. Kot prvi se je na obuditev superlige odzval španski Atletico Madrid: "Evropska nogometna družina ne želi evropske superlige," so zapisali Colchonerosi v izjavi za javnosti in dodali: "Zavzemamo se za zaščito evropske nogometne družine, zaščito domačih lig in zagotovitev, da se uvrstitev v evropska tekmovanja doseže z uspešnostjo na igrišču vsako sezono."

'Atleti' si želijo še naprej igrati v Ligi prvakov FOTO: AP icon-expand

Kot drugi je to storil angleški velikan Manchester United: "Naše stališče se ni spremenilo. Še naprej smo v celoti zavezani sodelovanju v Uefinih tekmovanjih in pozitivnemu sodelovanju z Uefo, Premier League in drugimi klubi prek ECA pri nadaljnjem razvoju evropske igre."

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Za razliko od Atletica in Uniteda, ki sta bila aprila 2021 dva izmed 12 ustanoviteljev superlige, je že od samega začetka proti tovrstnemu tekmovanju serijski nemški prvak Bayern München. "Jasno je, da so vrata za superligo pri Bayernu še vedno zaprta. Takšno tekmovanje bi pomenilo napad na pomen domačih lig in statiko evropskega nogometa," so tokrat zapisali pri bavarskemu velikanu. Za Bavarci se je ostro odzvala rekorderka v Ligi Evropa Sevilla, ki je delila objavo španske La Lige, ki superligo kategorično zavrača.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Poleg Bayerna se po besedah generalnega direktorja Hans-Joachima Watzkeja superligi ne bo pridružila tudi Borussia Dortmund.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Kot prva iz italijanske Serie A se je proti superligi opredelila premierna prvakinja Konferenčne lige Roma, ki je v uradni izjavi za javnost zapisala: "Klub nikakor ne podpira projekta tako imenovane superlige, ki bi pomenil nesprejemljiv napad na pomen nacionalnih lig in temelje evropskega nogometa. AS Roma verjame, da je prihodnjo blaginjo evropskega nogometa mogoče zagotoviti le s skupnim delovanjem klubov prek ECA v trdnem partnerstvu in sodelovanju z Uefo in Fifo."

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Pričakovano se je hitro odzval tudi PSG, čigar predsednik Nasser Al-Khelaifi je hkrati tudi član odbora Združenje evropskih nogometnih klubov (ECA). "Paris Saint-Germain popolnoma zavrača kakršne koli načrte za tako imenovano superligo, kar velja od prvega dne in bo tako tudi vedno ostalo. PSG kot ponosna evropska institucija podpira načela evropskega športnega modela, vrednote odprte konkurence in vključenosti ter sodeluje z vsemi priznanimi deležniki evropskega nogometa – predvsem z navijači in igralci, ki so v središču igre," si zapisali pri francoskemu velikanu.

Nasser Al-Khelaifi FOTO: Damjan Žibert icon-expand