Makedonci odločno v ognjeni krst: 'Cilj je napredovanje, dobimo lahko vse tri tekme'

Severna Makedonija je poleg Finske edina debitantka na letošnjem evropskem prvenstvu. Makedonci so se nanj uvrstili skozi Ligo narodov, bili so najboljši izmed reprezentanc iz najnižjega kakovostnega razreda. In čeprav so na večini stavnic celo prvi outsiderji, so pričakovanja v najjužnejšem delu nekdanje skupne republike velika – vsi poudarjajo, da je cilj napredovanje v osmino finala. Vpogled v razmere, pričakovanja, pa tudi nekatere težave, ki pestijo nogomet v Severni Makedoniji, sta nam ponudila tamkajšnja novinarja.

Od reprezentanc, ki bodo nastopile na EP, je le finska na nogometni tržnici vredna manj od makedonske. Poleg Eljifa Elmasa, v tej sezoni standardnega člana Napolija, se v Severni Makedoniji največ pričakuje od Levantejevega vezistaEnisa Bardhija, prekaljenega kapetanaGorana Pandeva in Leedsovega asa na levi strani sredine Azgjana Alioskega. A selektor Igor Angelovskizagotovo ne bo stavil na kvaliteto posameznikov, temveč predvsem na moštveni duh in enotnost. Dejstvu, da Makedonci v svetovnem formatu ne premorejo pravih zvezdnikov, pritrjuje novinar Aleksandar Zlateski, ki o makedonskem nogometu piše za macedonianfootball.com. "Največ je odvisno od kemije v moštvu, ta pa je v zadnjem času izvrstna," je povedal in dodal, da selektor Angelovski z največ kvalitete razpolaga v osrčju zvezne vrste, kjer se pričakuje že omenjena Elmasa in Bardhija ter Dinamovega Arijana Ajdemija. Urednik spletnega portala gol.mk Zoran Misevski je kot največjo prednost prav tako izpostavil ekipni duh. Nogometaši o ekipi govorijo kot o družini, posledice tega so vidne v rezultatih, pravi. Kljub temu da jih šteje že 37, pa je za reprezentanco po njegovem mnenju še naprej najpomembnejši zimzeleni Pandev. "Ko je na igrišču, so vsi boljši, igra je na višjem nivoju," je dejal.

Kdo iz makedonskega tabora bi utegnil na Euru še posebej opozoriti nase? "Arijan Ajdemi iz zagrebškega Dinama, zagotovo. Je nekdo, ki vedno zablesti, ko je najbolj pomembno. Nadejam se, da je pred njim sijajen turnir," pravi Zlateski, ki od manj poznanih igralcev izpostavlja tudi Darka Velkovskega. "Član Rijeke je moderen tip osrednjega branilca, ki se odlično znajde na žogi in preko katerega gredo praktično vsi napadi. Za reprezentanco je absolutno ključen," še meni Zlateski.

Ambiciozen, a dosegljiv cilj: napredovati med 16 najboljših Med Makedonci so pričakovanja pred začetkom turnirja tako visoka tudi zato, ker jim žreb zagotovo ni namenil najzahtevnejše skupine. Za napredovanje bodo morali opraviti z Nizozemsko, Ukrajino in Avstrijo. "Ko pogledaš skupino, je možno vse. Nizozemci niso nepremagljivi, imajo nekaj poškodovanih, selektor je pod udarom kritik. Ukrajina in Avstrija se doslej na Eurih nista najbolj izkazali. Cilj je zagotovo napredovanje iz skupine. To je ambiciozen, a tudi dosegljiv cilj," dodaja Zlateski. 21-letni Elmas, s 17 milijoni najvišje ocenjeni makedonski posameznik, je celo dejal, da lahko v skupini dobijo vse tri tekme. "To je del njegove osebnosti. Vsi govorijo o osmini finala, a glavni cilj bi morala biti prva tekma in vsaj točka, nato pa bomo videli, kaj se bo zgodilo," je v napovedih nekoliko bolj umirjen Misevski. Na strani Makedoncev je tudi dejstvo, da kot največji outsiderji skupine, po mnenju stavnic pa tudi prvenstva, nimajo česa izgubiti. V primeru izpada na prvi stopnički ne bi bili razočarani, zatrjuje Zlateski, a v isti sapi dodaja, da nihče nima večjih pričakovanj kot igralci sami. Sploh po marčevski gostujoči zmagi nad Nemčijo. To je bila za elf sploh prva ničla v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo po 20 letih. Za senzacijo v Diusburgu (1:2) sta poskrbela Pandev in Elmas. "S to zmago so pokazali, da na Euro ne bodo prišli kot turisti," je z optimističnim tonom pojasnjeval Zlateski. "Vedo, da lahko igrajo proti vsakomur. Kar se je zgodilo v Nemčiji, je odličen pokazatelj, česa so sposobni."

Aruba, Tanzanija in Belize. To so reprezentance, ki so se novembra 2016 na Fifini lestvici nahajale tik pred Makedonijo na 162. mestu. Manj kot pet let kasneje bodo Goran Pandev in soigralci prvič okusili slast velikega tekmovanja.

Vrnil Pandeva in prerodil reprezentanco Makedonci veliko stavijo tudi na svojega selektorja Igorja Angelovskega. Ko je novembra 2015 sedel na reprezentančno klop, je bila Makedonija nad 100. mestom Fifine lestvice. Njen prvi zvezdnik Pandev pa je zaradi nezadovoljstva z vodenjem nogometne zveze že dve leti prej naznanil konec reprezentančne kariere. "Prva poteza Angelovskega na reprezentančni klopi je bila, da je s strokovnim štabom odšel v Genovo na pogovor s Pandevom. Uspelo mu ga je prepričati v povratek, zaradi česar sta si še danes zelo blizu. Pandev ga spoštuje in to je odlično prenesel tudi na ostale v ekipi,"se spominja Zlateski. Po mnenju Misevskega pa je bil prav povratek Pandeva v ekipo začetek projekta, ki danes žanje sadove. "Angelovski je pri našem razvoju odigral pomembno vlogo. Prepoznal je ključno skupino 20 nogometašev, na katere računa že zadnjih pet let. V tem času smo postali prijatelji, ki želimo dokazati, kaj vse je mogoče doseči z dobrim moštvenim duhom. Naša skrivnost je enotnost," pa je pred časom za revijo FourFourTwo razlagal Pandev.

Angelovski se najpogosteje odloča za sistem s tremi branilci, ki ga bo po vseh napovedih uporabljal tudi na evropskem prvenstvu. Postavitev 3-4-1-2 je še posebej pisana na kožo Alioskemu, ki je po osnovni izobrazbi levi bočni branilec, a rad zahaja na nasprotnikovo polovico. V zadnjih treh letih je za reprezentanco dosegel kar osem zadetkov in devet asistenc.

Izjemna forma poskrbela, da je upokojitev postavil pod vprašaj Napadalec Genoe, ki je v reprezentanci debitiral že leta 2001, in sicer pod vodstvom Srečka Katanca, je pri 37 letih še vedno izjemno razpoložen. Nenazadnje je bil prav on veliki junak odločilne tekme za preboj na Euro, ko je z edinim zadetkom na srečanju potopil Gruzijo. V minuli sezoni italijanskega prvenstva je vpisal sedem golov, s čimer je v Serie A presegel magično mejo 100 zadetkov, in tri podaje. In prav na račun dobre forme je v Severni Makedoniji vse več upanja, da bo svojo reprezentančno pot še podaljšal. Pred meseci je namreč dejal, da bo evropsko prvenstvo njegovo zadnje dejanje, a je po dobrem uvodu v kvalifikacije za SP 2022 vse več upanja, da si bo premislil. "Njegovo zdravstveno stanje je odlično, zato bi lahko nadaljeval. Naše sanje so, da bo vztrajal še vsaj eno sezono in nam pomagal v kvalifikacijah," meni odgovorni urednik prvega športnega portala v državi, medtem ko Zlateski ocenjuje, da so možnosti za Pandevovo slovo ali nadaljevanje 50:50."Upam, da bo vztrajal vsaj še eno sezono. Kdo ve, morda nas pripelje tudi v Katar." Kdo bo igral v napadu? Kljub vsemu naštetemu pa v taboru Makedoncev še zdaleč niso imuni na pomanjkljivosti. Ko je beseda nanesla nanje, sta sogovorca nemudoma izpostavila širino kadra. "Vsakič, ko se nekdo iz začetne enajsterice poškoduje, je to za nas izjemen udarec. Verjetno večji kot za ostale reprezentance," je poudaril Zlateski.

Nestorovski je po informacijah iz Severne Makedonije med soigralci sila priljubljen in spoštovan, zato je tudi tokrat del reprezentance, pa čeprav ga na igrišču ne bomo videli.

Angelovskemu največ skrbi povzroča mesto klasičnega napadalca. Konec aprila je poškodbo staknil izkušeni član Udineseja Ilija Nestorovski, ki bo izpustil celoten turnir. Zato gre pričakovati, da bo v tandemu s Pandevom v konici začenjal Aleksandar Trajkovski. Gre za prav tako izkušenega nogometaša – pri 28 letih se lahko pohvali z 62 nastopi in 18 zadetki v makedonskem dresu –, ki pa se bolje znajde na krilnem položaju. Poleg tega je za njim sila skromna sezona v dresu španskega drugoligaša Mallorce. Čeprav ni bil poškodovan, je zbral vsega 194 minut, v katerih se med strelce ni vpisal. Nekateri makedonski mediji so v zadnjem času sicer špekulirali, da bi lahko v napadu po potrebi igral tudi vezist Elmas.

Zdravstvene težave je v pripravah na Euro imel tudi vezist Levanteja Enis Bardhi. Eden najpomembnejših členov makedonske reprezentance je bil pozitiven na covid-19, zato je izpustil pripravljalni tekmi s Slovenijo in Kazahstanom. S samoosamitvijo, ki je sledila pozitivnemu testu, pa je že opravil, tako da bo nared za prvo tekmo turnirja, ko Makedonce čakajo Avstrijci. Igralci zvezi očitajo, da se kiti s tujim perjem Še ena težava za makedonski nogomet, ki sicer na rezultate reprezentance v zadnjem času ni vplivala, so spori v vrhu nogometne zveze. Vodi joMuamed Sejdini, ki je marca letos dobil nov štiriletni mandat, rezultatom navkljub pa je med nogometno srenjo v državi sila nepriljubljen. Javno ga prezirata tudi selektor in kapetan reprezentance. Po besedah Zlateskega je uvrstitev na EP nesoglasja le še poglobila. Igralci naj bi vodilnim zamerili, ker so se "kitili s tujim perjem". "Zveza je skušala ta uspeh izrabiti kot dokaz napredka, ki ga v resnici ni. Za dobre rezultate so odgovorni nogometaši, vodilni v zvezi pa nam ne vlivajo veliko upanja in samozavesti." "Državno prvenstvo je sramotno. Nogometna infrastruktura je katastrofalna ali pa je sploh ni. Težko je vzdrževati visok reprezentančni nivo, če nimaš domačega zaledja. Makedonsko prvenstvo se iz leta v leto slabša," je izpostavil nekaj največjih težav makedonskega nogometa.

icon-expand Makedonci imajo v Stoletu Dimitrievskem zanesljivega vratarja, za katerim je odlična sezona pri španskem drugoligašu Rayu Vallecanu. FOTO: AP

Napačen odtenek razjezil navijače O odnosu med širšo nogometno javnostjo in vodilnimi na zvezi pove veliko tudi nedavno neuspeli poskus predstavitve novih dresov. V trenutnih Makedonci igrajo že od leta 2016, zato so si, kot sta povedala sogovorca, nogometaši močno prizadevali, da pred ognjenim krstom na največjih tekmovanjih dobijo nove. Zveza jim je prisluhnila, a je pripravila povsem ponesrečen komplet domačih, gostujočih in tretjih dresov, ki je med navijači takoj naletel na velik odpor. Razlog je v barvi domače oprave, ki naj bi se preveč razlikovala od tradicionalne. Zato se je zveza odločila, da drese umakne. Tako bodo njeni reprezentanti tudi letos nastopali v majicah, na katere so navijači verjetno že navajeni. Odločeni, da utrdijo status. Bodo ponovili islandsko pravljico izpred petih let? V državi, ki se lahko pohvali, da ima v Vardarju dvakratnega prvaka rokometne Lige prvakov, njena košarkarska reprezentanca pa je pred desetletjem zasedla četrto mesto na EP v Litvi, je bil nogomet dolgo potisnjen v ozadje. "Vsi imajo radi nogomet, vendar zakaj bi ga gledali, ko je v tako slabem stanju? Če bi se nogomet pri nas vodilo na pravilen, profesionalen način, ne bi imel konkurence. A ljudje imajo dovolj domačih klubov, dolgo časa so imeli dovolj tudi reprezentance,"se je ob misli na klubski nogomet namrdnil Zlateski. A "zlata generacija", kot ji pravijo, je pogled rojakov na okroglo usnje spremenila. Misevski pravi, da se je nogomet v zadnjih letih vrnil na vrh priljubljenosti. Pandev in soigralci pa imajo sedaj priložnost, da težko prigarani status še utrdijo. Bo Severna Makedonija nova Islandija?