Messi po farsi v Sao Paulu: Tu v Braziliji smo že tri dni, zakaj to počnete prav zdaj, sredi tekme?

Po njihovem mnenju so štirje argentinski nogometaši Giovani Lo Celso (Tottenham), Emiliano Martinez (Aston Villa), Emiliano Buendia (Aston Villa) in Cristian Romero (Tottenham) ob prihodu v Brazilijo posredovali "napačne podatke" in se izognili obvezni karanteni. Po tem dogodku je na stadionu zavladala prava zmeda, Argentinci na čelu s svojim prvim zvezdnikom Lionelom Messijem pa so se umaknili v slačilnico. Pozneje se je Messi za argentinsko televizijo spraševal: "Tu v Braziliji smo že tri dni, zakaj to počnete prav zdaj? Sredi tekme?" Brazilska nogometna reprezentanca se je za razliko od Argentine odpovedala nogometašem, ki si kruh služijo v državah na tako imenovanem rdečem seznamu. To velja za igralce, ki nastopajo v državah Združenega kraljestva, Indije in Južne Afrike. V južnoameriških kvalifikacijah so sicer odigrali preostale štiri tekme. V Quitu sta se Ekvador in Čile razšla brez zadetkov, Paragvaj je v domačem Asuncionu prav tako le remiziral (1:1) s Kolumbijo, Urugvaj pa je doma v Montevideu prišel do visoke zmage s 4:2 nad Bolivijo. V Limi pa so nogometaši Peruja z golom Cueve v 35. minuti premagali Venezuelo.