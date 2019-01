Serija rdečih vragov pa kar traja: v angleškem pokalu 'padli' topničarji

Pred dvobojem na Emiratih v Londonu je bilo jasno, da bodo na Otoku že po 4. krogu ostali brez enega od glavnih favoritov za lovoriko v FA pokalu. Norveški trener Ole Gunnar Solskjaer, ki je povsem prerodil rdeče vrage iz Manchestra, je na Emiratih zaigral tudi z Alexisom Sanchezom. Čilenec je za Arsenal zbral 167 nastopov v vseh tekmovanjih. In prav Sanchez je prispeval uvodni zadetek na tekmi, ko je v 31. minuti izkoristil podajo Romeluja Lukakuja. Čilenec je preigral domačega vratarja Petra Čecha in zadel prazen gol. Belgijec Lukakuje bil asistent tudi pri drugem golu gostov iz Manchestra, v polno pa je zadel Jesse Lingard (0:2). Arsenalje še pred odmorom znižal na 1:2. Aaron Ramsey, ki (najkasneje) po koncu sezone odhaja k Juventusu, je v kazenskem prostoru odlično preigraval, žogo je nekaj metrov pred golom prejel prisebni Pierre-Emerick Aubameyangin razveselil domače navijače. Odločilni zadetek za Manchester United, pred njim se je za izenačenje močno trudil Arsenal, je v 83. minuti dosegel FrancozAnthony Martial. V protinapad je krenil Paul Pogba, ki je streljal z roba kazenskega prostora, Čech je žogo le odbil do Martiala, ki je zadel nebranjeni del gola in končal delo vragov v Londonu. To je bila že osma zaporedna zmaga Unitedav vseh tekmovanjih. Vse pod vodstvom novega stratega Solskjaerja.

Izid, 4. krog FA pokal:

Arsenal - Manchester United 1:3 (1:2)

Aubameyang 43.; Sanchez 31., Lingard 33., Martial 83.