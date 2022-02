West Ham in Chelsea s Sizifovimi mukami do napredovanja v FA pokalu

FA pokal velja za najstarejše klubsko tekmovanje na svetu z ogromno tradicijo in prav zato ga tudi največji angleški klubi od samega začetka jemljejo nadvse resno. Thomas Tuchel se proti Plymouthu sicer ni odločil za udarno enajsterico, so pa kljub temu začeli številni prvokategorniki, med drugimi Romelu Lukaku, Mason Mount, Jorginho in Cesar Azpilicueta.

A gostje z južne angleške obale so bili tisti, ki so na Stamford Bridgeu prvi prišli do zadetka. V osmi minuti je Kepo Arrizabalago premagal Macauley Gillesphey. Šele pred koncem prvega polčasa je na 1:1 izenačil Azpilicueta. Izgledalo je, da bodo favorizirani domačini v nadaljevanju vendarle uspeli streti sicer trd tretjeligaški oreh, a jim to do konca rednega dela to ni uspelo. Sledili so podaljški, v katerih je srca gostujočih navijačev z golom v 105. strl rezervist Marcos Alonso po podaji še enega jokerja s klopi Kaia Havertza.