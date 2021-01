Werner med strelci prvič po dveh mesecih, četrtoligaš izločil Leeds

Frank Lampard si je v obračunu z Morecambejem, sedmo ekipo četrte angleške nogometne lige, želel, da bi njegovi varovanci zopet našli pot do vrat nasprotnika, kar jim je v zadnjih tekmah v Premier League uspevalo sila redko. Želja se mu je uresničila. Ob zmagi s 4:0 so v polno zabiliMason Mount, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi in Kai Havertz. Predvsem oba nemška reprezentanta sta bila v zadnjih tednih po skromnih predstavah na udaru številnih kritikov, z zadetkoma pa sta jih vsaj nekoliko utišala, čeprav je šlo za obračun proti popolnemu "outsiderju".

Podobno uspešen je bil Manchester City, ki je s 3:0 ugnal Birmingham City. Meščani so vse rešili že v prvem polčasu. Dvakrat je v polno meril Bernardo Silva, tretji zadetek pa je zabil Phil Foden.

Se pa je na gostovanju pri Crawley Townu, ki je v četrti angleški ligi le mesto pred Morecambejem, opekel Leeds United. Marcelo Bielsa je v igro poslal kar nekaj prvokategornikov, v napadu je denimo začel španski reprezentant Rodrigo, a niti njemu ni uspelo preprečiti prave pravcate sramote. Crawley je vse tri zadetke dosegel v drugem polčasu.

Da bi bilo za Leeds vse skupaj še slabše, je poskrbel domači trener John Yems, ki je v igro v 90. minuti poslal Marka Wrighta. Gre za britanskega filmskega igralca, ki se je z nogometom ukvarjal v mladostniških letih, nazadnje pa je igral za Thurrock leta 2011. Po skoraj desetletju odsotnosti se je sredi decembra dogovoril s Crawley Townom, ki mu za usluge ne plačuje, to pa je bil zanj sploh prvi – in verjetno tudi zadnji – nastop za klub.