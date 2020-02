FA pokal: Liverpool z drugo ekipo do napredovanja v peti krog

Prva tekma se je v Shrewsburyju končala z remijem 2:2, tudi po prvem polčasu drugega obračuna pa sta bili ekipi poravnani. Edini zadetek, ki se je kasneje izkazal za odločilnega, smo na Anfieldu videli v 75. minuti, ko je gostujoči branilecRo-Shaun Williams nespretno posredoval pred svojim golom in z glavo premagal nemočnega vratarja Maxa O'Learyja. Trenutno 16. ekipi tretje angleške lige se do konca srečanja ni uspelo več vrniti, tako da Liverpool napreduje v peti krog.

Povprečna starost v začetni enajsterici Redsov je bila tokrat zgolj 19 let in 105 dni, vodil pa jo je trener ekipe do 23 let Neil Critchley, saj se je za bojkot odločil tudi Jürgen Klopp.