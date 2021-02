Svetniki ugnali Wolverhampton za preboj v četrtino finala FA pokala

Nogometaši Southamptona so kot sedmi prišli do napredovanja v četrtino finala FA pokala, kjer se bodo udarili z rivalom z južne obale Bournemouthom. Na premierligaškem obračunu so svetniki z 2:0 v gosteh ugnali Wolverhamtpon, v polno sta merila Danny Ings in Stuart Armstrong. Zadnjega potnika med osem najboljših bo dal spopad Barnsleyja in Chelseaja.

icon-link Statistika tekme Wolverhampton – Southampton FOTO: Sofascore.com Še pred zadnjima dvema tekmama v osmini finala FA pokala, so organizatorji že opravili žreb za naslednjo fazo. Zelo zanimiv bo obračun med Evertonom, ki je napredoval po pravem trilerju proti Tottenhamu (5:4), in vodilno ekipo Premier League Manchester Cityjem. Za derbi kroga pa lahko označimo spopad tretje- in drugouvrščene ekipe angleškega prvenstva, Leicester City bo gostil Manchester United. FA pokal, četrtfinale, 11. februar, izida: Wolverhampton – Southampton 0:2 (0:0)

Ings 49., Armstrong 90. Barnsley – Chelsea