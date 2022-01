Newcastlu in Arsenalu spodrsnilo že na prvi stopnički

Tretji krog angleškega pokalnega tekmovanja je ponudil nekaj zanimivih obračunov in tudi nekaj presenečenj. Največjega je uspelo pripraviti tretjeligašu Cambridge Unitedu, ki je v gosteh izločil novopečeni najbogatejši klub na svetu Newcastle United, za katerega je tudi debitiral igralec, ki je poskrbel za zaenkrat najdražji prestop v tem zimskem prestopnem roku, Kieran Trippier. Pre predzadnjo tekmo kroga na kateri je Nottingham Forest izločil Arsenal je bil tudi že opravljen žreb četrtega kroga, tretji krog pa bosta v ponedeljek zvečer zaključila prvoligaša Manchester United in Aston Villa.

141. izvedbi najstarejšega nogometnega tekmovanja na svetu se je v tretjem krogu pridružila dvajseterica angleških prvoligašev, a že na prvi stopnici se jih je moralo posloviti, v zadnji tekmi kroga pa se bo po tekmi med Manchester Unitedom in Aston Villo peterici pridružil še šesti prvoligaš. Že v petek je tretji krog s prepričljivo zmago otvoril Manchester City, čigar močna zasedba ni imela težav s četrtoligašom Swindon Townom. Sobotni spored sta otvorila prav tako četrtoligaš Mansfield Town in pa klub slovenskega reprezentanta Andraža Šporarja Middlesbrough. Gostujoči strateg Chris Wilder je večini igralcem prve postave, tudi Šporarju, namenil počitek, a to se mu je skoraj maščevalo. Za napredovanja 'Bora' je zadostoval šele avtogol, ki so si ga domači zabili v 95. minuti srečanja. Za prvo manjše presenečenje tretjega kroga je poskrbel Huddersfield Town, ki je v zadnjih 15 minutah tekme zrežiral preobrat in z rezultatom 1:2 izločil prvoligaša Brunley.

icon-expand Močna Cityjeva zasedba ni imela težav s Swindon Townom FOTO: AP

Svojevrstno presenečenje je nato pripravil šestoligaš Kidderminster Harriers, ki je izločil drugoligaša Reading in tako izenačil svoj najboljši dosežek v tem tekmovanju iz leta 2014. Prvoligaški dvoboj med Leicester Cityjem in Watfordom so prepričljivo dobili lisjaki, ki po lanski zgodovinski prvi zmagi tudi branijo naslov prvaka. Trije prvoligaši: Crystal Palace, Everton in Sotuhampton so se morali za napredovanje pošteno namučiti proti drugoligašem. Palace je na krilih vročega Michaela Oliseja nadoknadil zaostanek in z 1:2 premagal Milwall, Everton in Sotuhampton pa sta na gostovanjih pri Hull Cityju in Swansea Cityju potrebovala podaljške in na koncu slavila z 2:3.

Za najvišjo zmago dneva je poskrbel londonski Chelsea, ki je s 5:1 odpravil petoligaša Chesterfield. Za domače je zadelo pet različnih strelcev, najbolj pa je navdušil 17-letni debitant Lewis Hall. Za častni gol gostov in navdušenje potujočih navijačev pa je v 80. minuti poskrbel nizozemski napadalec Akwasi Asante.

icon-expand Chelsea ni imel težav s Chesterfieldom, blestel pa je mladenič Hall FOTO: AP

Najbolj odmeven rezultat dneva pa je uspel Cambridge Unitedu, ki se je pred polnimi tribunami St. James' Parka izvrstno zoperstavil prvi enajsterici Newcastle Uniteda in na koncu slavil z 0:1. Moštvo iz univerzitetnega mesta je tako poskrbelo za novo razočaranje Newcastlovih navijačev, ki od prevzema kluba in menjave trenerja dalje zamanj čakajo na dvig rezultatske krivulje. Pri domačih do izraza ni prišel niti angleški reprezentant Kieran Trippier, ki je postal prva okrepitev po novem najbogatejšega kluba na svetu in pri Srakah doživel debi za pozabo.

Nedeljski spored je postregel še z devetimi tekmami, na katerih je bilo na delu sedem prvoligašev. Norwich City, ki se bori za obstanek med elito, je z minimalnih 0:1 premagal Charlton Athletic, ki je v izdihljajih tekme skoraj izenačil, a je veselje domačih v 95. minuti preprečila vratnica. Liverpool in Tottenham sta se s premešanimi začetnimi enajstericami sprva znašla v težavah in proti Shrewsbury Townu ter Morecambu po pol ure igre izgubljala. Liverpool je pohodil plin že v prvem polčasu in po zaslugi 17-letnega Kaideja Gordona ter Fabinha na odmor odšel s prednostjo, ki jo je v drugem polčasu z dvema zadetkoma le nadgradil v prepričljivo zmago.

Tottenham se je nekoliko bolj namučil, Antonio Conte je moral v 69. minuti v igro poslati tri prvokategornike, da so lahko domači nadoknadili zaostanek in na koncu slavili s 3:1. Prvoligaško bitko West Ham Uniteda in Leeds Uniteda so z 2:0 dobili Londončani, Wolverhampton pa je s 3:0 prepričljivo odpravil Sheffield United.

Pred zadnjo nedeljsko tekmo je bil opravljen žreb četrtega kroga, ki je dal nekaj zanimivih parov, med drugim tri provilgaške. Everton bo gostil Brentford, Tottenham bo igral z Brightonom, Wolverhampton pa z Norwichom. Zmagovalec med Manchester Unitedom in Aston Villo bo gostil Middlesbrough za katerega bo verjetno igral tudi Šporar, aktualni prvak Leicester City pa bo poskušal izločiti neugodni Nottingham Forest, ki je poskrbel za še eno rpesenečenje in tako kot pred štirimi leti iz pokala izločil najtorfejnejši klub v tem tekmovanju, londonski Arsenal.

