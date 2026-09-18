FA pritiska na Infantina: objavite dokumente o načrtu za prodajo svetovnega prvenstva

Predsedniku Fife Gianniju Infantinu se znova majejo tla pod nogami. Odkar je v javnost prišel predlog o vključitvi zasebnih vlagateljev v komercialne posle Mednarodne nogometne zveze, se proti njemu vrstijo kritike vse večjega števila celinskih in nacionalnih nogometnih zvez. Med njimi je tudi ena najvplivnejših – Angleška nogometna zveza (FA).
Njena predsednica Debbie Hewitt, ki opravlja tudi funkciji podpredsednice in članice sveta Fife, od Infantina zdaj zahteva vpogled v dokumentacijo, povezano s kontroverznim načrtom za prodajo deleža v komercialnih pravicah svetovnega prvenstva. Angleška zveza želi predvsem izvedeti, kako je bil predlog pripravljen, kdo je sodeloval pri njegovem oblikovanju in na podlagi katerih informacij so bile sprejete ključne odločitve.
Načrt, ki je predvideval vključitev zasebnih vlagateljev v komercialne posle Fife, je v zadnjem obdobju sprožil številne razprave znotraj nogometnih struktur. Nekatere nacionalne in celinske zveze so izrazile pomisleke glede preglednosti postopka ter načina, kako so bile o predlogu obveščene.
Fifa je po kritikah načrt umaknila, vendar vprašanja o njegovem nastanku in obravnavi ostajajo. Prav zato želi Angleška nogometna zveza vpogled v dokumentacijo, ki bi lahko razkrila ozadje projekta, potek njegove priprave ter vlogo posameznih akterjev pri njegovem oblikovanju.
Pod vprašajem je tudi vrednost projekta in razveljavljen rdeči karton
Fifa je vrednost prodaje ocenila na približno 17,1 milijarde evrov, pri čemer bi prodaja 20-odstotnega deleža pomenila okoli 3,6 milijarde evrov svežega kapitala.
Kritiki načrta so medtem podvomili o tem, ali je bila takšna vrednost ustrezno preverjena. V poznejših pravnih dokumentih se je pojavila tudi ocena, da bi bila lahko vrednost komercialnih pravic Fife višja od 25 milijard evrov. Prav vprašanje vrednotenja bo zato eno ključnih pri morebitnem neodvisnem pregledu projekta. FA želi poleg dokumentacije o Infantinovem projektu tudi širši, neodvisen pregled okoliščin in spornih vprašanj, povezanih z delovanjem Fife.
Hewittova želi tudi razkritje dokumentov v zvezi z odločitvijo o preklicu kazni, izrečene ameriškemu napadalcu Folarinu Balogunu med svetovnim prvenstvom v ZDA, Mehiki in Kanadi. Do preklica kazni je prišlo po telefonskem pogovoru med Infantinom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.
Rok za razkritje zahtevanih informacij naj bi bil pred naslednjo sejo sveta Fife, ki je predvidena za 15. oktober. Do takrat Hewittova od vodstva pričakuje, da bo članicam posredovalo dokumentacijo, povezano s projektom, ter pojasnilo ključne okoliščine njegove priprave.
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