Fabijan Cipot: Mura si je to zaslužila in naj uživa

Cipot starejši z zanimanjem gleda vsako tekmo Mure, tudi zaradi osebnih vezi. Poleg tega, da mu srce bije za Muro, zanjo igrata tudi Kai in Tio, obetavna napadalca državnih prvakov. »Na dan tekme se o nogometu ne pogovarjamo. Tudi po tekmi jima dam mir, takrat so glave vroče in nima smisla kritizirati ali hvaliti. Ko zadevo prespimo, se pogovarjamo tudi o tem, kako sta igrala in kje so možnosti za izboljšave. Sta v dobrih rokah odličnih trenerjev, tako da nima smisla, da se vmešavam,« pravi Cipot, ki je 28-krat oblekel dres slovenske reprezentance: »Fanta čaka svetla prihodnost, a morala bosta biti z glavo pri stvari. Sta mlada in mlade lahko glava velikokrat odnese, jaz pa sem tu, da jima pomagam to preprečiti.«