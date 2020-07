Fabinho proslavljal naslov, ko so ga okradli tatovi

Policija je sporočila, da so tatoviFabinhu med drugim odnesli precej dragocenega nakita in tudi luksuzni avtomobil Audi RS6. Slednjega so sicer pozneje našli v Wiganu, 35 km od domovanja Fabinha. Da so ga okradli, je Fabinho policiji javil sam, ko se je po proslavljanju naslova angleškega prvaka skupaj z rojakoma Robertom Firminom inAlissonom Beckerjem vrnil domov.

Fabinho se je Liverpoolu pridružil leta 2018 iz Monaca, prestop pa je bil vreden 45 milijonov evrov.