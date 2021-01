Capello svetuje Juventusu: Če bi moral, bi Dybalo zamenjal za Kana

Fabio Capello je med letoma 2007 in 2012 sedel na trenerskem stolčku angleške izbrane vrste.

Nekdanji trener Milana, Rome in Juventusa je v intervjuju zaLa Gazzetto dello Sport dejal, da bi bil Harry Kane odlična zamenjava v primeru, da klub zapusti Paulo Dybala. "Rekel sem že, da Dybale nikakor ne bi zamenjal za Paula Pogbaja. Če pa bi ga že moral, bi ga za Kanea. Je odličen napadalec, čvrst in dober v skoku. Mislil, da bi Juventusu ustrezal njegov slog igre."

Capello je iskal tudi vzroke, zakaj Dybala v tej sezoni ni več tako prepričljiv. "Izgleda nekoliko nedorečeno. Na trenutke te prepriča, nato pa te znova pusti v dvomu. Ne glede na vse pa je še vedno izjemen. Ima vse, kar potrebuje nogometaš na njegovem nivoju. Če vprašate mene, se mora vrniti na svojo najboljšo fizično raven. Dybalova igra je zelo odvisna od dvobojev 1 na 1, ki pa jih ne boš dobival, če nisi fizično stoodstoten."

"Zagotovo je za vse skupaj kriv tudi covid-19. Nogometaši so vselej v dvomu. En pozitiven test in treniranja z ekipo je konec, kar pa med sezono pride do izraza," je še dodal legendarni strateg iz Škocjana ob Soči.