Fabrizio Romano trdi: Tudi Manchester United v lov na Benjamina Šeška

O zanimanju Manchester Uniteda za Benjamina Šeška je na svojem YouTube kanalu spregovoril guru za nogometne prestope Fabrizio Romano. Kot trdi italijanski novinar, so na Old Traffordu že pred tedni razpravljali o možnosti prihoda 22-letnega napadalca. Nedavno pa so stopili v stik z njegovim taborom in začeli govoriti o številkah.