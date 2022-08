Fabregas bo znova oblekel modri dres, iz Francije se seli v Italijo

Cesc Fabregas je v bogati karieri igral za Arsenal, Barcelono in Chelsea, zadnjih nekaj sezon pa se je mudil v Franciji, kjer je bil član Monaca. A v kneževini se ni najbolje znašel in bil lansko jesen primoran iz prve ekipe celo prestopiti v drugo ekipo francoskega kluba. Ko mu je s koncem junija potekla pogodba, je bilo jasno, da si bo Španec poiskal novega delodajalca, in kot kaže, bo to slej ko prej postal italijanski drugoligaš Como 1907.

Wise je v izjavi za javnost povedal, da bo poleg igranja za klub, Fabregas sodeloval tudi v pisarni, saj bo kot delničar postal delni lastnik kluba: "Cesc se je želel vključiti v posle kluba. Mislim, da bo pri nas ostal veliko več kot dve leti, saj si želi pomagati klub dolgoročno razviti. Seveda je cilj vrnitev v Serie A, zato sem vesel, da nam bo Cesc pomagal doseči cilj tako n igrišču, kot izven njega."

"V klub sem investiral, ker sem tako lahko najbolje pokazal, koliko mi pomeni razvoj tega kluba in kako ambiciozen načrt smo si zastavili. V prihodnosti se želim preizkusiti tudi kot trener, do takrat pa bom dal na igrišču vse od sebe." pa je o osebnem projektu povedal Fabregas in na kratko svojo odločitev o pridružitvi drugoligašu opisal tako: "Klub je v dobrih rokah in ambicije so visoke, zato sem tu."