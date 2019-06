Fabregas: Če šteje to, kdo je najboljši, potem si zlato žogo brez dvoma zasluži Messi

Argentinski nogometni maestroLionel Messi se brez težav kosa z mlajšimi nogometnimi kolegi, to sezono je v španskem prvenstvu zaključil s 36 zadetki in 13 podajami. Po mnenju njegovega tesnega prijatelja iz otroških dni Cesca Fabregasa je namreč skozi kariero pogosto spreminjal in prilagajal svoj slog igre, prav to pa je lastnost, zaradi katere še vedno sodi na sam nogometni vrh.