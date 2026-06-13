Fabregas okrepitve za naslednjo sezono išče pri madridskem Realu

Italijanski nogometni klub Como ima za seboj najuspešnejšo sezono v zgodovini kluba. Potem ko se jim je v sezoni 2023/24 po dolgih 21 letih uspelo uvrstiti v Serie A, se je klub v drugi sezoni pod vodenjem Cesca Fabregasa uspel uvrstiti v Ligo prvakov. Glavni cilj med poletjem bo okrepitev moštva. Po poročanju španskih medijev so glavne tarče pred novo sezono nogometaši madridskega Reala.

Prva želja naj bi bil nekdanji kapetan galaktikov Dani Carvajal, ki se je po koncu klubske sezone poslovil od belega baleta. Z izkušenim bočnim branilcem Španije bi tako Fabregas v svoje moštvo pridobil izkušnje in kakovost. Carvajal je sicer že dobil več ponudb za igranje zunaj Evrope, a na koncu se bo lahko zgodilo, da bo bočni branilec sprejel ponudbo italijanskega kluba, potem ko si je ta priboril igranje v Ligi prvakov za naslednjo sezono.