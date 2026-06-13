Fabregas okrepitve za naslednjo sezono išče pri madridskem Realu

Italijanski nogometni klub Como ima za seboj najuspešnejšo sezono v zgodovini kluba. Potem ko se jim je v sezoni 2023/24 po dolgih 21 letih uspelo uvrstiti v Serie A, se je klub v drugi sezoni pod vodenjem Cesca Fabregasa uspel uvrstiti v Ligo prvakov. Glavni cilj med poletjem bo okrepitev moštva. Po poročanju španskih medijev so glavne tarče pred novo sezono nogometaši madridskega Reala.
Prva želja naj bi bil nekdanji kapetan galaktikov Dani Carvajal, ki se je po koncu klubske sezone poslovil od belega baleta. Z izkušenim bočnim branilcem Španije bi tako Fabregas v svoje moštvo pridobil izkušnje in kakovost. Carvajal je sicer že dobil več ponudb za igranje zunaj Evrope, a na koncu se bo lahko zgodilo, da bo bočni branilec sprejel ponudbo italijanskega kluba, potem ko si je ta priboril igranje v Ligi prvakov za naslednjo sezono.
Druga želja Coma naj bi bil osrednji napadalec Gonzalo Garcia. Kljub manjši minutaži v letošnji sezoni je Garcia izkoristil ponujene priložnosti in v sezoni na 39 tekmah dosegel 8 zadetkov. Klub v Špancu vidi nogometaša, ki se je sposoben hitro prilagoditi njihovemu načinu igre.
Tretji član galaktikov, ki si ga v svoje vrste želi pripeljati Como, je 21-letni napadalni vezist Cesar Palacios, ki je sicer uradno član Realove B-ekipe, a je v letošnji sezoni dobil tudi nekaj priložnosti za igranje v prvem moštvu. Palacios je že dobil priložnost igranja na največji tekmi v Španiji, na el clasicu na gostovanju proti Barceloni, kjer je v 79. minuti v igro vstopil ravno namesto Garcie.
Fabregas bi s prihodom omenjenih nogometašev v svoj kader dobil izkušnje, kakovost in mladost. Lastnosti, ki so še kako potrebne za klub, ki bo v naslednji sezoni prvič tekmoval v Ligi prvakov.
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