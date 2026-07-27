Fabrizio Romano sredi besedne vojne: Prekoračil si mejo!

Jabolko spora med Fabriziom Romanom in Florianom Plettenbergom je bila naznanitev prihoda Jurgena Kloppa na stolček nemške izbrane vrste. Italijanski novinarski "prerok", ki s svojim znanim stavkom "Here we go" napove številne premike v nogometu, preden so ti uradno naznanjeni, je nekdanjega stratega Liverpoola na nemško klop napovedal po uradnem zapisu nemške nogometne zveze. To je dodobra zmotilo Floriana Plettenberga, nemškega nogometnega novinarja, ki ga je aprila pred četrtfinalnim obračunom Lige Prvakov med Realom in Bayernom pred naš mikrofon dobil tudi Simon Valant.

Nemec je Romanu očital zavajanje in brisanje objav, ki se izkažejo za netočne. Poleg tega je dejal: "Objavo o Kloppu bi lahko napisal kdorkoli, očitno je bilo, da bo sedel na nemško klop." Konflikt je sicer prvotno zanetil Italijan, ki je Plettenberga obtožil zavajanja pri prestopu Yana Diamondeja k madridskemu Realu. Novinar, ki dela za nemški Sky, je bil jasen: "S tem si prekoračil mejo!"