Fabrizio Romano sredi besedne vojne: Prekoračil si mejo!

Jabolko spora med Fabriziom Romanom in Florianom Plettenbergom je bila naznanitev prihoda Jurgena Kloppa na stolček nemške izbrane vrste. Italijanski novinarski "prerok", ki s svojim znanim stavkom "Here we go" napove številne premike v nogometu, preden so ti uradno naznanjeni, je nekdanjega stratega Liverpoola na nemško klop napovedal po uradnem zapisu nemške nogometne zveze. To je dodobra zmotilo Floriana Plettenberga, nemškega nogometnega novinarja, ki ga je aprila pred četrtfinalnim obračunom Lige Prvakov med Realom in Bayernom pred naš mikrofon dobil tudi Simon Valant.
Nemec je Romanu očital zavajanje in brisanje objav, ki se izkažejo za netočne. Poleg tega je dejal: "Objavo o Kloppu bi lahko napisal kdorkoli, očitno je bilo, da bo sedel na nemško klop." Konflikt je sicer prvotno zanetil Italijan, ki je Plettenberga obtožil zavajanja pri prestopu Yana Diamondeja k madridskemu Realu. Novinar, ki dela za nemški Sky, je bil jasen: "S tem si prekoračil mejo!"
Romana je obtožil tudi predčasnega objavljanja izidov nogometnih tekem zaradi algoritma v upanju, da prehiti ostale velike profile na družbenih omrežjih. Lov na klike ga je privedel do tega, da velikokrat objavi netočne informacije, po katerih svoj zapis izbriše. Zadnji primer je bil po tekmi med Santosom in Chapecoensejem, ko ga je na levi nogi ujel pozen zadetek Neymarja.
Romano Nemcu seveda ni ostal dolžen. "Mogoče bi moral deliti sporočila izpred nekaj let, v katerih si me spraševal: 'Kako lahko povečam število sledilcev?' ali pa 'Tvoje delo je moja motivacija' ... zdaj pa ravno ti tukaj učiš druge, kako opravljati to delo." Besedni obračun je dodobra razburkal internetno nogometno občinstvo.
Na koncu sta vendarle prišla do sprave, Italijan se je pokesal in dejal: "Prestopil sem mejo. Florian si je zaslužil več z moje strani in obžalujem, da so stvari postale tako osebne. Tekmovalnost je del nogometnega novinarstva, vendar spoštovanje nikoli ne bi smelo biti žrtvovano. Opravičujem se Florianu, njegovi ekipi in vsem, ki od nas pričakujejo profesionalnost."
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