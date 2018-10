Fantastičen gol Salaha, njegova poškodba pa skrb za Liverpool

Reprezentanca Egipta je v kvalifikacijah afriškega pokala narodov gladko zmagala in izjemen gol, direktno iz kota, je dosegel prvi zvezdnik faraonov Mohamed Salah. Toda zaradi poškodbe je predčasno zapustil igrišče in to ni prva nič dobra novica za Liverpool.

Reprezentanca Egipta je s 4:1 premagala reprezentanco države eSvatini (nekdanji Svazi) v Kairu. Kot omenjeno se je z golom izkazal Mo Salah, ki je morda našel pot do strelske forme, ki ga je krasila v minuli sezoni. Takrat je v vseh tekmovanjih za Liverpool dosegel kar 44 golov, v tej sezoni pa za redse le tri in to le enega od meseca avgusta. Tekmo v Kairu je končal predčasno zaradi poškodbe noge, zato bo trener Liverpoola Jürgen Klopp zanesljivo v skrbeh. Po tekmi je pomočnik egiptovskega selektorja Hany Ramzy dejal, da ni skrbi, vseeno pa bo najbrž Salah nekaj časa moral počivati: "Prvotna diagnoza je, da ima močno nategnjeno mišico. Prvi pregled je pokazal, da ni strgana, tako da mislim, da ni hudo resno."