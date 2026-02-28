Naslovnica
Nogomet

Fantastične predstave niso ostale neopažene: Šeško igralec meseca

Manchester, 28. 02. 2026 13.05 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Benjamin Šeško

Benjamin Šeško je v februarju odigral vse štiri ligaške tekme Manchester Uniteda, na vseh pa je v igro vstopil s klopi. Kljub temu da je skupno na zelenici preživel za eno celotno tekmo, se je podpisal pod tri izredno pomembne zadetke, ki so mu prinesli nagrado za igralca meseca rdečih vragov.

Na prvi februarski dan je Benjamin Šeško s soigralci gostil Fulham in dobil priložnost za igro v 74. minuti ob vodstvu z 2:0. Rdeči vragi so med 85. in 91. minuto zapravili prednost, zmago pa jim je z golom v izdihljajih tekme priboril slovenski napadalec.

Manchester United je nato doma porazil še Tottenham, proti kateremu se Šeško v 16 minutah ni uspel vpisati v statistiko. Nova tekma je varovance Michaela Carricka čakala že čez tri dni, ko so gostovali pri West Hamu, ki je bil v vodstvu vse do 96. minute, ko je na sceno stopil 22-letni Slovenec in z iznajdljivim dotikom zabil za končnih 1:1.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško
FOTO: AP

Zadnjo februarsko tekmo so rdeči vragi odigrali pred petimi dnevi, ko so gostovali pri Evertonu. Glavni trener je Šeška takrat v igro poslal "že" v 58. minuti, sedmi najdražji nakup v zgodovini Manchester Uniteda pa je dobrih deset minut pozneje z edinim golom na tekmi klubu iz Old Trafforda prinesel 13. zmago v letošnji sezoni Premier lige.

Pred tremi dnevi so 20-kratni zmagovalci angleškega prvenstva objavili seznam treh nogometašev, med katerimi so lahko navijači glasovali za najkoristnejšega igralca meseca. Poleg slovenskega zvezdnika sta bila tja umeščena še vratar Senne Lammens in branilec Harry Maguire. Slednji je prejel šest odstotkov glasov, belgijski čuvaj mreže 33, Šeško pa kar 61 in posledično prepričljivo zmagal v izboru za igralca meseca.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško
FOTO: Manchester United FC
nogomet benjamin šeško manchester united nagrada igralec meseca

Mogel in Zajc v finalu, Prevc najdaljši v poskusni seriji

Plemenita poteza Šeška: Pomagajte rešiti življenje

voyo
Portal
Borec
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
