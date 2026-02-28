Fantastične predstave niso ostale neopažene: Šeško igralec meseca

Na prvi februarski dan je Benjamin Šeško s soigralci gostil Fulham in dobil priložnost za igro v 74. minuti ob vodstvu z 2:0. Rdeči vragi so med 85. in 91. minuto zapravili prednost, zmago pa jim je z golom v izdihljajih tekme priboril slovenski napadalec.

Manchester United je nato doma porazil še Tottenham, proti kateremu se Šeško v 16 minutah ni uspel vpisati v statistiko. Nova tekma je varovance Michaela Carricka čakala že čez tri dni, ko so gostovali pri West Hamu, ki je bil v vodstvu vse do 96. minute, ko je na sceno stopil 22-letni Slovenec in z iznajdljivim dotikom zabil za končnih 1:1.