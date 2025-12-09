Šesti krog se prične nekoliko prej kot običajno

Pred nami je šesti krog ligaškega dela Lige prvakov, ki je hkrati tudi zadnji v letošnjem koledarskem letu. Na papirju najlažje delo čaka Tottenham in Juventus, prav tako pa tudi nemška velikana Bayern München ter Borussio Dortmund. Uporabniki Uefine igre Fantasy morajo upoštevati, da je rok za 6. krog že danes ob 16.30, nekoliko prej kot običajno, ko se začne prva tekma med Kairatom in Olympiacosom.

Pred začetkom 6. kroga igre UEFA Fantasy Football je v naši ligi (Pro Plus Fantasy, koda za ligo: 'AG1w6d') več kot 960 uporabnikov. V 5. krogu je bil najuspešnejši Buxplorer z ekipo 'Flying Buxplorers'.

VRATARJI

Čeprav je David Raya (5,5 milijona) v prejšnjem krogu med elito sploh prvič v sezoni prejel zadetek, Arsenalova številka 1 ostaja eden najbolj priljubljenih "Fantasy vratarjev". Vsaj šest točk je zbral na štirih od petih tekem v letošnji sezoni Lige prvakov, Club Brugge pa na dveh od zadnjih treh tekem ni zadel.

Guglielmo Vicario FOTO: AP icon-expand

Med resne kandidate, da ohranita prazno mrežo, spadata tudi Guglielmo Vicario (5,1 milijona) in Michele Di Gregorio (4,4 milijona). Tako Tottenham kot tudi Juventus čakata domači tekmi proti ekipama, ki v skupinskem delu ne blestita pri doseganju zadetkov. Vicario je po točkovnem izkupičku med vratarji s 26 točkami na četrtem mestu, v torek pa ga čaka praška Slavia, ki je na prvih štirih tekmah zabila le dva gola. Juventus letos med elito še nima "clean sheeta" – prejeli so kar 10 golov na petih tekmah –, vendar njihov tekmec Pafos v gosteh še sploh ni zadel.

BRANILCI

Med branilci ni na voljo številnih standardnih izborov. Zaradi poškodb niso na voljo Denzel Dumfries, Gabriel, Achraf Hakimi in Nuno Mendes, medtem ko sta vprašljiva William Saliba ter Alejandro Grimaldo. Na papirju "prijetna" domača razporeda Tottenhama in Juventusa pomenita, da imata oba kluba tudi v obrambi svoje zanimive kandidate.

Micky van de Ven FOTO: AP icon-expand

Pri Londončanih izstopa Micky van de Ven (5,1 milijona), ki je s 36 točkami četrti najboljši branilec, medtem ko je pri moštvu iz Torina Lloyd Kelly (4,7 milijona) sedem od svojih 19 točk zbral z osvojenimi žogami. Med "iskane" branilce spada tudi Arsenalov Jurriën Timber (5 milijonov), ki se je doslej podpisal pod tri "clean sheete".

V 6. krogu sta na sporedu tudi dva izjemna obračuna. V torek bo Inter iz Milana gostil Liverpool, ki se po incidentu z Mohamedom Salahom ne nahaja v najboljšem položaju, v sredo pa se bosta udarila Real Madrid in Manchester City. Obe tekmi si lahko ogledate na Kanalu A in VOYO, s studijskim delom pričnemo ob 20.30.

VEZISTI

Michael Olise (8,2 milijona) je najbolj priljubljen vezist v igri Fantasy, zanimanje zanj pa bo pred krogom zagotovo še naraslo. Bayern je v letošnji sezoni v izjemni formi, na zadnjih štirih domačih tekmah so dosegli najmanj tri gole. Ob odsotnosti suspendiranega Luisa Diaza napad Bavarcev še toliko bolj sloni na francoskem krilnem napadalcu, ki bo tudi proti Sportingu skušal izboljšati svojo statistiko.

Michael Olise FOTO: Profimedia icon-expand

Barcelona potrebuje točke, Eintracht pa je nanizal štiri tekme brez zmage in je prejel kar 14 golov v ligaškem delu. Lamine Yamal (9,9 milijona) ima tri gole in tri asistence v La Ligi ter tri napadalne prispevke v Ligi prvakov. Napadalna miselnost Hansija Flicka bi lahko prišla do izraza proti ekipi iz Frankfurta, ki je na zadnji ligaški tekmi prejela šest golov, ob tem pa bi lahko zablestel Yamal.

NAPADALCI

Čeprav Harry Kane (10,8 milijona) v 5. krogu proti Arsenalu ni zadel, ostaja tretji najboljši napadalec igre Fantasy z 38 točkami. V Bundesligi je v soboto dosegel hat-trick, v Ligi prvakov pa ima v tej sezoni že pet golov. Sporting je doslej med elito vedno prejel gol, zato je Kane tudi ena izmed glavnih kapetanskih izbir.

Harry Kane FOTO: Profimedia icon-expand

Serhou Guirassy (8,2 milijona) ima tri gole in dve asistenci, dva gola pa je dodal v 5. krogu proti Villarrealu. Borussia Dortmund doma igra izjemno učinkovito, pričakovati gre, da bodo napadalci nemškega velikana uspešni tudi proti norveški ekipi Bodø/Glimt. Za tiste, ki želijo v svojem napadu nekoliko presenetiti z izbiro in so pripravljeni tvegati, je zanimiva izbira Ayoub El Kaabi (6 milijonov), ki bo z Olympiacosom gostoval v Almatiju pri Kairatu. El Kaabi je proti Realu Madridu zabil in asistiral, v domačem prvenstvu pa je zadel na vseh treh tekmah po 5. krogu.