Fantič Kean znova odrešil Juventus, tokrat odločil derbi z Milanom

Prvi polčas je pripadel nogometašem AC Milana, kjer je prednjačil odlični poljski napadalec Krzysztof Piatek. Ta je že v 3. minuti prišel do lepe priložnosti, a je njegov poskus z glavo letel le za las mimo vrat Juventusa. Piatek je pot v mrežo vendarle našel še pred iztekom prvega polčasa, in sicer je v 39. minuti izkoristil lepo podajo in z natančnim strelom matiral rojaka v vratih Stare dame Wojciecha Szczesnyja. Juventus bi lahko izenačil še pred odmorom, a se je po strelu Maria Mandžukića z obrambo izkazal Pepe Reina in žogo po strelu Hrvata odbil v kot.

Juventusu je v precej bolj zanimivem drugem polčasu uspel popoln preobrat. Najprej je iz enajstmetrovke za 1:1 zadel Paulo Dybala, nad katerim je bil tudi storjen prekršek za najstrožjo kazen – nepravilno ga je zaustavljal Mateo Musacchio. Za popoln preobrat in novo zmago Juventusa je v 84. minuti z natančnim strelom v oddaljeni kot znova poskrbel rezervist, 19-letni fantič Moise Kean, ki je zadel še na peti zaporedni tekmi (upoštevajoč dve reprezentančni tekmi Italije). Skupno je v Serie A zabil že pet zadetkov na sedmih tekmah.

TEKMA