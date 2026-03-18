Farse še ni konec: afriško prvenstvo za zeleno mizo osvojil Maroko

Za Senegal pa je bilo usodno, da so nogometaši zaradi nestrinjanja s sodniškimi odločitvami začasno zapustili igrišče. Čeprav so se kasneje vrnili in zmagali, je Maroko postal prvak na osnovi člena v pravilniku, ki pravi, da se je ekipa, ki zapusti igrišče, predala.

Na Caf so bili mnenja, da se Senegal ni predal, saj se je ekipa po prekinitvi vrnila in tekmo odigrala do konca. Prizivno razsodišče zveze pa je odhod z igrišča tolmačila drugače, obenem pa je znižalo kazni igralcem Maroka.

Brahim Diaz in zgrešena (podarjena) enajstmetrovka. FOTO: AP

Seveda se z odločitvijo ne strinjajo v Senegalu, zato so že napovedali pritožbo na Mednarodno športno razsodišče v Lozani. "Povezali smo se z našimi odvetniki in uporabili bomo vsa možna pravna sredstva. Nič nas ne bo ustavilo. Pravica je na naši strani," je prepričan generalni sekretar senegalske zveze Abdoulaye Seydou.

Finale v Rabatu se je v zgodovino zapisal kot eden najspornejših v zgodovini nogometa. Ne le zaradi prerivanj na tekmi, pač pa tudi zaradi nešportne organizacije tekme sogostiteljev SP 2030 iz Maroka.

Tudi pobiralci žog so denimo ob močnem dežju večkrat skušali ukrasti brisačo vratarju Senegala Edouardu Mendyju. To je storil tudi nekdanji maroški reprezentant Achraf Hakimi in jo vrgel čez pano na robu igrišča. Na koncu je moral brisačo ob golu čuvati eden od rezervnih nogometašev Senegala.

