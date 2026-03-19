Farsi ni videti konca: očitki o korupciji nikoli bolj na mestu, a predsednik se pravda

Dakar, 19. 03. 2026 09.46 pred 26 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Senegal - Maroko

Predsednik afriške nogometne zveze Patrice Motsepe je po sporni odločitvi o afriškem prvaku v nogometu, kjer je zveze naslov za zeleno mizo podelila Maroku, zavrnil očitke o korupciji. To mu očitajo v senegalskem taboru, ki je dobil finale afriškega prvenstva z 1:0.

"Prav nobene države na našem kontinentu ne obravnavamo prednostno," je v videu dejal Patrice Motsepe in dodal, da so na zvezi "zelo, zelo resno vzeli dogodke na finalu."

Sadio Mane
Sadio Mane
FOTO: AP

Na letošnjem finalu med Marokom in Senegalom v Rabatu je prišlo do prerivanj med nogometaši potem, ko so sodniki razveljavili regularen gol Senegalu, kasneje pa v končnici tekme Maroku dosodili še enajstmetrovko. Nogometaši Senegala so zato zapustili igrišče, a se kasneje vrnili in v podaljšku z golom Papeja Gueyea slavili z 1:0.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Maroko se je na izid pritožil in prizivna komisija afriške zveze je tekmo res registrirala s 3:0 v prid Maroka, ker je podrobno tolmačila enega od členov, ki piše, da se je ekipa, ki zapusti igrišče, predala. Na senegalski zvezi so napovedali pritožbo pri Mednarodnem športnem razsodišču v Lozani, vmešala pa se je tudi vlada Senegala, ki je vodstvo afriške zveze obtožila korupcije in zahtevala preiskavo.

Motsepe je že napovedal, da bodo na zvezi upoštevali odločitev Casa, dogodke na finalu pa je označil za velik korak nazaj v razvoju nogometa v Afriki. "Kar se je zgodilo v finalu, spodkopava dobro delu, ki smo ga na zvezi opravili skozi leta, ko smo se se trudili za integriteto , spoštovanje, etične standarde, pregledno vodenje in verodostojnost na naših tekmovanjih. Sumi, ki se v javnosti pojavljajo zdaj, so posledica starih bremen," je še prepričan Motsepe.

Preberi še Senegalci Caf obtožujejo zlorabe zaupanja in napovedujejo pritožbo

A v Senegalu niso osamljeni z mnenjem, da je bila ekipa med finalom oškodovana in da so si naslov vendarle priborili na zelenici. "Odločitev je nepravična, brez primere v svetu nogometa in nesprejemljiva. Predstavlja diskreditacijo nogometa v Afriki," so na senegalski zvezi in jo označili kot sramoto za celo Afriko. Politika v Senegalu pa v odločitvi vidi korupcijo.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

Vsaj doslej se na dogodke javno niso odzvali na Mednarodni nogometni zvezi. Je pa predsednik Gianni Infantino neposredno po finalu ocenil: "Nesprejemljivo je, da ekipa na tak način zapusti igrišče. Nasilja v naše nogometu nikoli ne smemo tolerirati." Po odločitvi pritožbene komisije Fifa ni reagirala.

nogomet afriški pokal

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Sickomania
19. 03. 2026 10.19
Prvak je tisti ki je na dan finala z zmagal in praznoval zmago , vse ostalo nima veze.. isto kot pri armstrongu
