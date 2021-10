Fati, Depay in Coutinho merili v polno za zmago Barcelone

Katalonci so se že v četrti minuti znašli v zaostanku, a so na odmor že odšli s prednostjo. Za Valencio je zadel Jose Gaya, za Barcelono pa Ansu Fati v 13. in Memphis Depay v 41. minuti iz enajstmetrovke. Končni izid je postavil Philippe Coutinho v 85. minuti.