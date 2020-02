Fati postavil nov španski rekord: S temi soigralci je lahko

"Želim obrniti stran. Delati najbolje, kot lahko. Želim si, da bi moji soigralci, trenerji in navijači vedeli, da sem stoodstoten. Več majhnih reči pa mi ni bilo všeč, a to ni trenutek, da bi o tem govorili," je še dodal Rakitić.

'Najbolje za nas mora biti tisto, kar je najbolje za klub' "Zgodile so se reči, ki mi niso bile všeč. To vemo mi in ljudje, ki sprejemajo odločitve. Tu nismo zato, da bi se smejali ali šalili. Najbolje za nas mora biti tisto, kar je najbolje za klub. Poskusil bom sprejeti reči in zdaj si želim uživati,"je bil pred zbranimi mediji odkrit Rakitić.

Barcelona je ob zmagi nad Levantejem prepričala le v prvem polčasu, ko je dva gola prispeval biser mladinske šole Ansu Fati , nato pa so imeli branilci španskega naslova precej težav z gosti iz Valencije, ki so zasluženo znižali izid v enem zadnjih napadov na tekmi. Po mnenju medijev z Iberskega polotoka so imeli Katalonci, kar zanje v zadnjih desetletjih ni bilo značilno, spet precej težav na sredini igrišča, kjer sta tokrat poleg kapetana Sergia Busquetsa začela še Ivan Rakitić in Frenkie de Jong .

Fati: S temi soigralci je lahko od prvega dne

Prijetnejšo plat zmage nad "žabci" je predstavljal šele 17-letni napadalec Fati, ki je z nekaj zadetki zablestel že na začetku sezone, v zadnjih tednih pa se je nogometašu, ki ga kot agent zastopa brat kapetana in prvega strelca v zgodovini kluba Lionela Messija, malce ustavilo. A z goloma v 30. in 31. minuti, oba je dosegel po podajah argentinskega zvezdnika, je mladi španski reprezentant po rodu iz Gvineje Bissau spet poskrbel za rekord španskega prvenstva kot najmlajši z "dvojčkom" v zgodovini tekmovanja. 17 let in 96 dni stari Fati je podrl rekord nekdanjega člana Real Zaragoze Juanmija(17 let in 115 dni). Afriški Španec je v tej sezoni že postal najmlajši strelec v prvenstvu v zgodovini svojega kluba in tudi najmlajši strelec v zgodovini Lige prvakov.

FATI

"Vse skupaj je sanjsko. Vedno sem sanjal o tem trenutku in danes se mi je to uresničilo. Zahvaljujem se vsem soigralcem in trenerju, ki mi je ponudil še eno priložnost," je v pogovoru za Movistar+takoj po tekmi povedal Fati.

"Da sem najmlajši z 'dvojčkom' v La Ligi? To so mi ravnokar povedali, a jaz se moram še naprej izboljševati in izkoristiti vsako priložnost. S temi soigralci je lahko od prvega dne, ko sem stopil v slačilnico. Moram se zahvaliti vsem, saj to ni lahko ‒ da pride nek fant in se do njega vedejo tako lepo. Messi? Veliko let ga že gledam in sanjsko mu je stati ob strani. Moram se še naprej boriti,"je sklenil Fati.

Setien: Poleg golov cenim tudi Fatijevo delo

Trener Kataloncev Setien je priznal, da je bil drugi polčas "čuden", saj je Barcelona po izvrstnih prvih 45 minutah močno popustila in potrebovala več dobrih posredovanj vratarja Marca-Andreja ter Stegna. Nemca je v enem zadnjih napadov sicer uspel ukaniti produkt Barcine šole Ruben Rochina, a se je to izkazalo zgolj za tolažilni gol.

"Kaj se je zgodilo? Ne vem točno," je po tekmi povedal Setien. "Drugi polčas je bil čuden. Precej smo popustili. Oni radi gredo naprej. A če ne zaključiš akcij, se vrnejo. Imajo igralce, ki zelo dobro igrajo. (Jose) Campana, Rochina ... Precej so nam otežili zadeve. Potrebno pa je priznati, da je bil naš prvi polčas dober. Zelo dobro smo igrali iz zadnje vrste. A moramo bolje nadzirati tranzicije. Veliko žog smo izgubili in to se nam ne bi smelo dogajati. Moramo zaključiti,"je nadaljeval nekdanji trener Racinga Santanderja, Logronesa, Las Palmasa in Real Betisa, ki bo v prvenstvu naslednji tekmec Barce.

"Veliko reči je, a morda je bil prvi polčas dober, ker smo igrali kontinuirano. Imamo najboljšega vratarja na svetu, ko gre za iznos žoge. Zdi se, kot da sploh nima krvi. Vadili smo ta iznos žoge in delovalo je. Ti nogometaši, že ko jim malo razložiš štiri reči, že prenesejo stvari v prakso. Fati? Menim, da je Ansu fant, ki vzhaja, vsi vemo, da je njegov potencial velik in potrebno je razumeti, da mu moramo dati mirnost in zaupanje, da bi lahko izkoristil tisto, kar je v njem. Poleg golov cenim tudi njegovo delo, ki ga je opravil v obrambi. Zelo veliko je delal in nam ponudil rešitve," je sklenil Setien, ki se sredi tedna z varovanci podaja na pokalno gostovanje k Athleticu v Bilbao.

POSTAVI

PARI

LESTVICA