Fati v ponedeljek na operacijo, sezona morda še ni izgubljena

Sobotno zmago na derbiju z Borussio Dortmund (2:3) so drago plačali tudi nemški prvaki iz Münchna. Bayernov branilec Joshua Kimmich, sicer tudi standardni nemški reprezentant, je utrpel podobno poškodbo kot Fati in naj bi po zadnjih informacijah počival vsaj tri mesece.

Kljub temu da so se pojavljale informacije o tem, da Anssumane Fati po poškodbi meniskusa levega kolena razmišlja o konservativnem načinu zdravljenja poškodbe, in sicer brez operacije, je v nedeljo postalo jasno, da bo komaj 17-letni napadalec španske reprezentance operacijo vendarle potreboval. Fati je po poročanju spletne strani madridskega športnega časnika ASobiskal prestižnega travmatologa Ramona Cugata, Barcelona pa je v izjavi za javnost potrdila, da bo operacijo prestal v ponedeljek.

S kirurškim posegom bodo poskušali rešiti poškodovani meniskus, če bo operacija uspela, pa bi lahko bil Fati nared za igro v dobrih treh mesecih oziroma štirih, če dodamo še trenažni proces, ki je potreben, da se po tako hudi poškodbi vrne v pogon. A natančnejši rok okrevanja bo po poročanju časnika AS znan šele po artroskopiji, v najboljšem primeru španski dnevnik trdi, da bi se lahko Fati vrnil že po vsega dveh mesecih.

Gotovo v letu 2020 ne bo več stopil na zelenice, lahko pa bi se vrnil že v prvi polovici januarja ali, če bo meniskus bolj natrgan od prvotnih ocen, sredi marca. Zdravniška služba je zadovoljna, ker naj ne bi prišlo do poškodbe zunanjega meniskusa, kar bi okrevanje močno podaljšalo, sezona pa bi bila v tem primeru za napadalca s koreninami iz Gvineje Bissau že končana.