Felix še tretji član Atletica s potrjeno okužbo

Okužbe se širijo po taboru madridskega Atletica, ki je imel že pred težavami Felixa (na fotografiji), Carrasca in Hermosa veliko število okuženih nogometašev v preteklem etu.

Atletico ima na prvem mestu španskega prvenstva Primera Division deset točk prednosti pred drugouvrščeno Barcelono, enako število točk kot Katalonci ima tudi mestni tekmec rdeče-belih Real Madrid. Atletico je odigral tudi tekmo manj in je v odličnem položaju v boju za drugi naslov prvaka v sedmih letih.

Joao Felix bo tako izpustil domačo tekmo Atletica proti Celti Vigo v španskem prvenstvu, manjkala pa bosta tudi Belgijec Yannick Ferreira Carrasco in Španec Mario Hermoso , ki sta bila pozitivna pretekli teden.

Če ne bo zapletov, bodo Felix, Carrasco in Hermoso svoji ekipi lahko pomagali tudi na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov, ki jo bo Atletico na domači zelenici odigral 23. februarja (začetek studijskega dela ob 20.30 na Kanalu A in VOYO). Nasprotnik Oblaka in soigralcev bo londonski Chelsea.

Do takrat morajo Madridčani, lani tretja ekipa španskega prvenstva, odigrati še kar štiri ligaške preizkušnje. Po domačem obračunu s Celto sledita dve gostovanji v Granadi in pri Levanteju, s tekmecem iz Valencie pa se bodo nato varovanci trenerja Diega Simeonejale nekaj dni pozneje udarili tudi na svoji zelenici.