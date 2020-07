Fellaini prebolel koronavirus in že trese mreže

Na prvenstvenem obračunu njegovega Šandonga proti Dalianu je dosegel kar tri gole. In to v sedmih minutah, zadel je v 79., 83. in 86. minuti, vselej z glavo. Njegova ekipa je po zaostanku z 0:1 na koncu moštvo slavnega španskega trenerja Rafe Beniteza premagala s 3:2. Marouane Fellainije edini znani primer bolezni zaradi novega koronavirusa v kitajski elitni ligi, ki se po petih mesecih brez gledalcev nadaljuje le v dveh mestih, Suzhouju in Dalianu.