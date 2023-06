Fenerbahče brez trenerja, Van Nistelrooya bo zamenjal Bosz, Rummenigge potrdil Guerreira

Portugalski trener Jorge Jesus je sporočil, da bo zapustil klop turškega nogometnega kluba Fenerbahče, potem ko ta v letošnji sezoni ni osvojil turškega prvenstva. Za Fener sicer igra tudi slovenski reprezentant Miha Zajc. Karl-Heinz Rummenigge, predsednik nadzornega sveta nogometnega kluba Bayern München, je medtem potrdil selitev Portugalca Raphaela Guerreire iz Borussie Dortmunda na Bavarsko. To je že druga odmevna selitev v zadnjem tednu, saj se je klubu pridružil tudi Konrad Laimer iz Leipziga.

icon-expand Jorge Jesus FOTO: AP

"Od tega dne dalje nisem več trener Fenerbahčeja," je izjavil Jorge Jesus po nedeljski zmagi v finalu turškega pokala proti Basaksehirju (2:0). Portugalec, trikratni zmagovalec portugalskega prvenstva z Benfico iz Lizbone in pokala libertadores 2019 z brazilskim klubom Flamengo, naj bi Fenerbahce popeljal do prve lovorike po devetih letih. Toda istanbulski klub, ki je to sezono končal na drugem mestu v domačem prvenstvu za svojim velikim tekmecem Galatasarayjem, ni osvojil turškega prvenstva od leta 2014, kar je za njegove navijače cela večnost. Portugalec, ki je v Istanbul prispel pred enim letom, je bil v zadnjih mesecih deležen tudi kritik nekaterih svojih taktičnih odločitev. Peter Bosz pa bo novi trener nogometašev PSV Eindhovna, pišejo nizozemski mediji. Časnik Eindhovens Dagblad in televizija NOS poročata, da je dogovor do leta 2026 že sklenjen in da bo Bosz v prihodnjih dneh nasledil Ruuda van Nistelrooya, ki se je poslovil po letošnji sezoni. Bosz ima bogate trenerske izkušnje doma, kjer je v sezoni 2016/17 nazadnje vodil Ajax, nato pa se je preselil v Nemčijo, kjer je bil trener Borussie Dortmunda in Bayer Leverkusna. Nazadnje je vodil francoski Olympique Lyon, od jeseni pa je brez kluba. PSV Eindhovnu se mudi, saj je bil odhod van Nistelrooya konec maja nepričakovan.

icon-expand Luka Modrić in Raphael Guerreiro FOTO: AP

Rummenigge potrdil selitev Guerreira k Bayernu Raphael Guerreiro je za Borussio Dortmund igral sedem let, v Münchnu pa bo spet nastopal pod taktirko trenerja Thomasa Tuchela, ki ga je leta 2016 iz Lorienta pripeljal v Porurje. Obe selitvi Bayern ne bosta stali nič, saj gre za nogometaša, ki sta se jima iztekli pogodbi. Vse to kaže na spretno strategijo prenovljenega vodstva kluba, iz katerega sta po sezoni odšla finančni in športni vodja Oliver Kahn in Hasan Salihamidžić, nadomestila pa sta ju Karl-Heinz Rummenigge in Jan-Christian Dreesen. Karl-Heinz Rummenigge ne skriva, da v klubu še vedno iščejo rešitve v napadalni konici, a kot pravi, nogometaši potrebujejo predvsem empatijo, saj je kakovost nesporna. Pri nemških prvakih so konec tedna potrdili tudi, da nameravajo podaljšati pogodbo s francoskim branilcem Lucasom Hernandezom, ki se je klubu pridružil pred štirimi leti in za katerega so morali madridskemu Atleticu odšteti rekordnih 80 milijonov evrov. Francozu se prihodnje leto izteče pogodba, vse pogostejši pa so namigi o nogometaševi selitvi k francoskemu PSG. Pri Bayernu so konec tedna napovedali, da želijo s Hernandezom podpisati dolgoročno pogodbo.

icon-expand Youri Tielemans FOTO: AP