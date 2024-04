Fenerbahče v finalu z mladinci, ki so po minuti zapustili igrišče

Kar so pri turškem nogometnem velikanu napovedovali, so tudi realizirali. Fenerbahče je finale turškega superpokala v znak protesta začel s selekcijo U-19, ki se je po minuti igre znašla v zaostanku in nato na pobudo trenerja zapustila igrišče.

Fenerbahče je grožnjo, da bo na finalni obračun turškega superpokala pripeljal najstnike, uresničil. Težko pričakovano tekmo je začela selekcija U-19, zvezdnik Galatasaraya Mauro Icardi pa je vodilni zadetek dosegel že v prvi minuti. Mladeniči so žogo vrnili na sredino igrišča, od koder bi na vsaki normalni tekmi nadaljevali z obračunom, še preden so izvedli udarec s sredine pa so se odločili zapustiti zelenico. 20 minut kasneje se je začetna enajsterica "novopečenih superpokalnih prvakov" vrnila na igrišče in tekmo nadaljevala proti svojim rezervistom.

Navijači Galatasaraya, ki so morali do stadiona, ki je gostil finalni obračun, prepotovati več kot 1000 kilometrov, so po tem, ko je postalo uradno, da je Galatasaray tekmo dobil s 3:0, začeli s slavjem. Podpornikov Fenerbahčeja je bilo na tekmi zelo malo, prva ekipa pa v Sanliurfo niti ni pripotovala. Ozadje incidenta Vse se je začelo pred tedni v Trabzonsporju, ko so domači navijači po tekmi vdrli na igrišče in napadli nogometaše Fenerbahčeja. Istanbulski velikan je po škandalu razmišljal o tem, da zapusti turško prvenstvo, obenem pa zagrozil, da na superpokalnem obračunu ne bo igral, če tekme ne prestavijo in ne zagotovijo tujega sodnika. "Naš upor ni direktno povezan s superpokalno tekmo, niti s tem, kaj se je zgodilo na zadnji tuji tekmi (proti Trabzonsporju op.a.). Upor je povezan s številnimi problemi, ki so se dogajali v preteklosti," je v izjavi za javnost povedal predsednik kluba Ali Koc.

"Številne krivice, zarote teroristične organizacije, poskusi umorov naših nogometašev, napad na ekipo na zadnji gostujoči tekmi in ukradena prvenstva. Te stvari nas zelo bolijo. Pa tudi poskus atentata. Najpomembnejši ljudje naše države so zagotovili, da bodo našli zločince. Minilo je devet let, napredka pa še zmeraj ni," je še dodal Koc.