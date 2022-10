Fenerbahče s pomočjo lepega zadetka Zajca do točke proti Rennesu

To pomeni, da bo zadnji krog odločal o prvem mestu v skupini B. Imata pa tako Fenerbahče kot Rennes (oba 11 točk) zagotovljen najmanj nastop v dodatnih bojih za osmino finala. V zadnjem krogu bo Fenerbahče gostoval pri kijevskem Dinamu, Rennes pa bo gostil AEK Larnako.

V skupini A Nino Žugelj ni dobil priložnosti za igro v dresu Bodö/Glimta, ki je gostoval v Zürichu. Ta je zmagal z 2:1, kar je njegova prva zmaga v tekmovanju in tako ostaja v igri za tretje mesto in pot v dodatne boje za osmino finala konferenčne lige. Arsenal in PSV sta si zagotovila prvi dve mesti.

Danes je medsebojni dvoboj na Nizozemskem dobil PSV z 2:0, Luuk de Jong je prispeval gol in podajo, s podajo pa je nase vnovič opozoril tudi Cody Gakpo. V zadnjem krogu bo PSV gostoval na Norveškem, kjer pa ne bo imel svojih navijačev, saj je Evropska nogometna zveza (Uefa) po izgredih navijačev v Londonu prepovedala prodajo vstopnic njegovim navijačem.

V skupini C je Betis slavil na gostovanju pri Ludogorcu z 1:0. V bolgarski ekipi, ki jo vodi Ante Šimundža, spet ni bilo Žana Karničnika, so si pa Španci zagotovili prvo mesto in osmino finala. Ludogorec in Roma se bosta v zadnjem krogu borila za drugo mesto v skupini, ki vodi v dodatne boje za osmino finala tega tekmovanja. Roma sicer danes gostuje v Helsinkih pri HJK.

Lazio je že opravil svojo predzadnjo nalogo v skupini in z 2:1 premagal Midtjylland ter prevzel vodstvo v skupini.

Liga Evropa, skupinski del, 5. krog, izidi:

Skupina A:

Zürich - Bodö/Glimt 2:1 (0:1)

(Nino Žugelj ni igral za Bodö/Glimt).



PSV Eindhoven - Arsenal 2:0 (0:0)

Skupina B:

AEK Larnaka - Dinamo Kijev 3:3 (1:1)



Fenerbahče - Rennes 3:3 (1:3)

(Miha Zajc je igral od 61. minute in dosegel drugi gol za Fenerbahče).

Skupina C:

Ludogorec - Betis 0:1 (0:0)

(Žana Karničnika ni bilo v kadru Ludogorca).



HJK Helsinki - Roma

Skupina D:

Union Berlin - Braga 1:0 (0:0)



Malmö - Union St. Gilloise 0:2 (0:2)

Skupina E:

Manchester United - Šerif Tiraspol



Omonia Nikozija - Real Sociedad

Skupina F:

Lazio - Midtjylland 2:1 (1:1)



Sturm Gradec - Feyenoord

Skupina G:

Nantes - Karabah



Freiburg - Olympiakos

Skupina H:

Ferencvaros - Monaco



Crvena zvezda - Trabzonspor