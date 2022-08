Fenerbahčeju 50.000 evrov kazni zaradi Putinovih vzklikov

Navijači Fenerbahčeja so z vzkliki Putinovega imena provocirali ukrajinsko ekipo. Putin se je namreč pred časom spraševal o ukrajinski pravici do obstoja in je njene voditelje označil za naciste.

Kot so poročale agencije, je petmesečna vojna Rusije z Ukrajino zahtevala tisoče življenj, zaradi navijaških vzklikov se je oglasil tudi ukrajinski veleposlanik Vasil Bodnar, ki je na Twitterju zapisal: "Zelo žalostno je slišati besede Fenerbahčejevih navijačev v podporo ruskemu morilcu in agresorju, ki bombardira našo državo."

Predsednik Fenerbahčeja Ali Koc pa se ni želel opravičiti. "Po mojem mnenju so bili to neprimerni, nepotrebni vzkliki. Bili so daleč od Fenerbahčejeve identitete in vrednot. Toda kaj naj storimo, ljudem zapiramo usta? Ne bomo se opravičevali Ukrajini," je dejal pred dnevi.