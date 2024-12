Fenomenalen zadetek Šeška ob pokalni zmagi Leipziga

Domačini so mrežo Eintrachta prvič stresli v 18. minuti, ko je zadel Lois Openda, a iz prepovedanega položaja. Rezultat se je vendarle spremenil v 31. minuti, ko je na sceno stopil Benjamin Šeško in fasciniral gledalce na stadionu. Žogo je prejel na majhnem prostoru, jo poslal med nogama enega izmed gostujočih branilcev, s preigravanjem, imenovanim "la croqueta" obšel vratarja in žogo poslal v mrežo.