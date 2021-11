Ferdinand: Dovolj je! Čas je, da Solskjaer prepusti mesto drugemu

Norvežan preživlja morda najtežje trenutke, odkar je pred slabimi tremi leti zasedel položaj glavnega trenerja na vselej vroči Unitedovi klopi. Odlično izpeljan poletni prestopni rok in naknadni prihod neuničljivega portugalskega superzvezdnika Cristiana Ronalda sta pri navijačih vzbudila upanje po vrnitvi starih dobrih časov. A razen redkih prebliskov se igra Manchester Uniteda vse preveč vrti okrog posamičnih vložkov 36-letnega kapetana portugalske izbrane vrste, ki pa tega voza ne more voditi sam. Zato je, tako poročajo britanski mediji, tudi sam vse bolj nervozen, saj se zdi, da je tudi garderoba obrnila hrbet trenerju. Ni skrivnost, da je lansko prvo ime Uniteda Bruno Fernandes nezadovoljen s trenutnim stanjem v moštvu, še posebej se to nanaša na slab status Nizozemca Donnyja van de Beeka , ki ga Solskjaer očitno ne "doživlja" kot nekoga, ki bi lahko pripomogel k napredku igre. Po drugi strani pa taista garderoba negoduje glede branilca Harryja Maguireja , ki naj bi imel pri 49-letnem strategu privilegiran status. Kljub številnim (osnovnošolskim) napakam, ki si jih je privoščil angleški reprezentančni branilec v dozdajšnjem delu sezone, Solskjaer (še) ne razmišlja o drugih rešitvah v obrambni vrsti.

Nogometaši Manchester Uniteda nadaljujejo z neprepričljivimi predstavami tako na domačem kot tudi mednarodnem prizorišču. Na zadnjih šestih prvenstvenih tekmah so izgubili kar štirikrat, od tega gladko v dveh derbijih - proti Liverpoolu (0:5) in nazadnje Manchester Cityju (0:2). Da bo nezadovoljstvo privržencev rdečih vragov še večje, obakrat na kultnem Old Traffordu, kar je znova spodbudilo dežurne kritike, da 'udarijo' po trenerju Oleju Gunnarju Solskjaerju , ki se mu v zadnjem obdobju stolček močno trese.

Ferdinand pozval Solskjaerja k odstopu

"Preveč slabe energije se je nabralo v zadnjem času v in zunaj kluba. Ne pomaga ena dobro odigrana tekma, če takoj zatem sledita dve ali tri slabe. Največja težava Manchester Uniteda je, da v igri vlada popoln kaos. Brez prave discipline, reda in jasne taktične usmeritve v prihodnje žal ne bo šlo. Dolgo časa sem podpiral lik in delo nekdanjega soigralca Solskjaerja, toda menim, da je napočil čas, da Ole prepusti vodenje moštva nekomu drugemu," je brez dlake na jeziku za podcast 'Five with Vibe' dejal nekdanji odlični branilec Manchester Uniteda Rio Ferdinand. Ta dodaja, da je kljub odlično opravljenemu delu v poletnem prestopnem roku vselej dvomil o Norvežanovih trenerskih kapacitetah, ki so po njegovih besedah nedorasle ambicijam zvezdniške zasedbe z Old Trafforda.

"Vsi smo dobili takšen občutek, da je morda po dolgih letih naposled napočil trenutek za United, da se vrne v vrh angleškega klubskega nogometa. Toda igre moštva niso na ravni ugleda imen nogometašev, ki ga sestavljajo. Treba je jasno določiti vloge in naloge, kdo kaj opravlja. Dokler United ne bo razvil identitete igre, po kateri želi biti prepoznaven, se bomo morali zadovoljiti z neprepričljivimi predstavami po sistemu toplo - hladno. Škoda, saj je to moštvo nedvomno zmožno velikih stvari," je še pristavil Ferdinand.