Ferdinand: Šeško je zelo nadarjen, a takoj bo moral začeti zabijati gole

Benjamin Šeško je z Manchester Unitedom že sklenil dogovor o pogodbi, ki naj bi jo podpisal do leta 2030. Zatika se le še med kluboma, saj RB Leipzig ni sprejel prvotnega paketa, ki ga je United ponudil (75 milijonov evrov plus dodatnih 10 milijonov v dosegljivih bonusih). To še vedno odpira vrata tudi za Newcastle, kjer si prav tako želijo 22-letnega Slovenca, a zdi se, da se Šeško bolj nagiba igranju v teatru sanj.
Vse glasnejše govorice o prihodu Šeška na Old Trafford je z navdušenjem pozdravil legendarni Rio Ferdinand, ki je z Unitedom šestkrat osvojil Premier ligo in enkrat Ligo prvakov.
"Benjamin Šeško prihaja v Manchester United. Uau! Odškodnina bo visoka, gre pa za mladega igralca, ki je že pri RB Leipzigu pridno dosegal gole. Prišel bo v Premier ligo, ki je zahtevnejša od Bundeslige, toda dokazal se je tudi na evropskem prizorišču in v reprezentančnem dresu," je povedal nekdanji branilec, ki je pred prihodom v Manchester igral za West Ham, Bournemouth in Leeds.
Ferdinand se je ob tem spraševal, ali ima Šeško dovolj izkušenj. "Pogosto se sprašujem, kje so tisti napadalci, na katere se bodo naši mlajši igralci lahko zanesli in obrnili na zelenici. Šeško bo moral postati točno to. Mu lahko uspe? Da, zagotovo, saj je zelo nadarjen. Res pa je, da pri Manchester Unitedu napadalci ne dobivajo veliko časa. Takoj bo moral začeti zabijati gole."
United sta letos že okrepila Bryan Mbeumo in Matheus Cunha, napadalna nogometaša, ki sta se že dokazala med angleško elito. Ferdinand računa, da bo Šeško združil moči s Kameruncem in Brazilcem, nov napadalni trojec pa, po mnenju 46-letnega Angleža, obeta.
"United je v prejšnji sezoni zabil 44 golov. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo in Benjamin Šeško so za svoje klube skupaj dosegli 48 golov. V tem pogledu gre za velik napredek, poleg tega pa so sami takšni igralci, proti katerim ne maraš igrati kot branilec. Šeško bo moral svojo formo, zadetke ter nepredvidljivost preslikati v Anglijo in tukaj je največje vprašanje," poudarja legendardni branilec.
