Začetna postava Celja proti Ferencvarosu utegne biti na moč podobna tisti na tekmi proti Sturmu.

Igralci Ferencvarosa so na nogometni tržnici po podatkih Transfermarkta trenutno vredni 38,25 milijona evrov. Njihov najdragocenejši član pa je haitijski napadalec Lenny Joseph , za čigar usluge bi moral potencialni novi delodajalec odšteti štiri milijone evrov. Za Madžare igra tudi nekdanji napadalec Celja Franko Kovačević , ki pa ga zaradi poškodbe v četrtek najverjetneje ne bo v kadru.

V zadnjem času tudi Madžarom gre vse kot po maslu, saj so v Ligi Evropa zmagali na vseh dosedanjih štirih tekmah in nazadnje v tem tekmovanju v gosteh premagali celo italijanski Milan (2:0), s čimer zasedajo tretje mesto na lestvici LE.

Grofi so sicer od svojih četrtkovih nasprotnikov vrednih dobrih 23 milijonov evrov manj, pri čemer znaša trenutna vrednost njihovega najdragocenejšega moža Svita Sešlarja 2,2 milijona evrov. Zdi se, da so dobre predstave igralcev iz knežjega mesta tesno povezane ravno z dvigom njegove forme.

"Ko igralec igra dobro, se to prenese na celotno ekipo. Mislim, da smo se vsi dvignili, kar velja tudi za Maria Kvesića in Benija Verbiča. Slednji v zadnjem času dosega zares izjemne zadetke. Malce še čakamo na zadetke napadalcev, a tudi oni opravijo veliko nevidnega dela v obrambi, zato sem prepričan, da bodo kmalu prišli tudi njihovi zadetki," je bil skromen Sešlar.