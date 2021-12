'Ferguson je za Ronalda naredil ogromno. Ne samo na igrišču, tudi izven njega'

Precej težav s covidom-19 imajo v zadnjih tednih tudi v Angliji. Manchester United je moral prestaviti zadnji dve tekmi. Cristiano Ronaldo je covid prebolel že lani, zdaj pa čaka na okrevanje soigralcev in naslednje tekme. Vzel pa si je čas in se pogovoril, kot sam pravi, s svojim nogometnim očetom, legendarnim Sirom Alexom Fergusonom, in se spominjal svojih začetkov profesionalne kariere.